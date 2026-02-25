Fichaje oficial: Jarlan Barrera anunció su nuevo equipo y firmó contrato hasta diciembre

Jarlan Barrera seguirá jugando en el fútbol profesional colombiano, aunque lo hará con la camiseta del Real Cartagena en la segunda división. El acuerdo se materializó este miércoles con la firma oficial del contrato, anunciada por el propio volante creativo.

“Hola, hinchada auriverde, les saluda Jarlan Barrera, contento de haber firmado con el Real Cartagena. Vengo con mucha expectativa, con mentalidad fuerte de querer ascender con el equipo, aportar mi grano de arena y, con la ayuda de todos, lo vamos a lograr. Un abrazo a todos y que Dios los bendiga“, apuntó en un corto mensaje a El Universal.

Barrera llega en condición de agente libre, luego de haber salido de Independiente Medellín a finales del año pasado.

Aunque estuvo sonando para varios equipos importantes en la Liga BetPlay, ninguna de esas opciones llegó a convertirse en una oferta formal. A principios de esta semana estuvo cerca de viajar a Bolivia para firmar con Oriente Petrolero; sin embargo, apareció el Real Cartagena como una puerta para quedarse dentro del país.

En el conjunto heroico compartirá vestuario con jugadores de renombre como Fredy Montero y Mauro Manotas. Su director técnico será Álvaro Hernández, quien ya logró el ascenso con Jaguares la temporada pasada.

Jarlan Barrera: equipos, carrera y palmarés

Este es un nuevo capítulo para la carrera de Jarlan Barrera, que nunca había jugado en la segunda división del fútbol profesional colombiano.

Su carrera empezó en la cantera de La Equidad; sin embargo, muy pronto se fue a la costa del país para debutar como profesional con la camiseta del Junior de Barranquilla.

En el cuadro rojiblanco ganó tres títulos en total, pero quedó marcado por el penal que falló en la final de la Copa Sudamericana 2018 contra Athletico Paranaense en Brasil. Después de eso se rompió su relación con la hinchada y terminó saliendo rumbo a Rosario Central en Argentina.

Allí duró solo unos meses sin continuidad hasta decidirse por regresar a Colombia, pero esta vez con la camiseta de Atlético Nacional. En el cuadro verdolaga volvió a ser importante y conquistó otros tres títulos para su palmarés.

En el año 2024 se mudó al Deportivo Cali, donde no tuvo el mismo éxito que en Junior o Nacional. Su último equipo en la Liga BetPlay fue Independiente Medellín, de donde salió tras solo seis meses de contrato.

Jarlan Barrera celebrando un gol con el DIM. Foto: Juan Antonio Sánchez / Colprensa

¿Cómo va Real Cartagena en el Torneo BetPlay?

Jarlan Barrera se encontrará con este panorama: Real Cartagena marcha en la tercera posición del campeonato con 13 puntos de 18 posibles.

El fin de semana pasado perdieron en condición de local contra Leones y desaprovecharon la oportunidad de subirse al liderato de la tabla, que ahora mismo le pertenece al Deportes Quindío.

Real Cartagena lleva en la ‘B’ desde 2013 y, a pesar de las inversiones hechas por empresas privadas y la alcaldía local, no ha podido regresar a la máxima categoría.