No podría ser peor: Millonarios vivirá triste despedida de la Liga BetPlay 2025-II

Una disposición de la ciudad donde se llevará a cabo el juego dejó lamentándose a los hinchas que viajarían desde Bogotá.

Redacción Deportes
11 de noviembre de 2025, 3:23 p. m.
Mackalister Silva pidiendo perdón a los hinchas de Millonarios tras el pálido empate en Bogotá contra Once Caldas (Fecha 18 - Liga BetPlay 2025-ll).
Millonarios ya no cuenta con chance alguna de clasificarse a las finales de Liga BetPlay 2025-II. Hace un par de jornadas sentenció con malos resultados su eliminación prematura.

Desde la fecha pasada viene jugando por el honor, al no contar con los puntos suficientes para la entrada al grupo de los ocho.

Este miércoles, por la fecha 20, estará visitante a Boyacá Chicó en Tunja, con el que espera sumar tres puntos para la reclasificación y así, poder ir a torneo internacional en 2026.

Jugadores de Millonarios en la previa de un clásico contra Atlético Nacional.
Si bien existe motivación, no habrá apoyo de parte de sus hinchas que suelen viajar masivamente desde Bogotá hasta el departamento de Boyacá.

El motivo por el cual la afición azul no estará en las tribunas del estadio La Independencia fue mencionado por Eduardo Pimentel, alto directivo de los ajedrezados.

A través de su cuenta personal de X, el dirigente señaló a alguien de haber sido quien los obligó a disputar el juego sin público.

“En un plan debidamente planeado desde hace algún tiempo por orden de algún poderoso Petrista en el Departamento de Boyacá y en contra de la institución Boyacá Chico FC”, aseveró.

“Nos han llevado a decidir, muy a pesar de nuestros intereses y deseos, jugar el partido contra Millonarios en la Independencia este miércoles en la noche a PUERTA CERRADA”, señaló Pimentel tras la decisión tomada.

“Medidas que vienen sucediendo ya hace tiempo y con las cuales solo buscan aburrirnos”, fue como acabó la crítica en contra de algún funcionario, sin especificar nombres.

Este genera un panorama aún más triste para Millonarios en el último partido del año, pues además de que no juega por la clasificación, tampoco lo podrá hacer con el apoyo de sus hinchas.

Replanteo total para 2026

Millonarios es un club tradición del fútbol colombiano. Su trascendencia es mucha, pero a lo largo del año en curso no se vio a la altura de su grandeza.

La eliminación del primer semestre ad portas de una final, y la salida prematura de Liga BetPlay antes de las finales en el Finalización, marcó uno de los años más catastróficos.

Millonarios quiere recomponer el camino de cara al 2026.
Ahora estos deberán pensar en replantear múltiples cuestiones para el año siguiente, donde la idea es volver a ser protagonistas del FPC.

Una de las cuestiones que se deberá afrontar con seriedad desde la directiva es el tema de las contrataciones y refuerzos de peso.

Como aprendizaje quedó que en ninguno de los dos mercados del 2025, estos lograron apuntarle a jugadores que rindieran vestidos de azul.

Uno de los primeros que traerían sería Carlos Darwin Quintero, quien quedó como agente libre tras haber finalizado contrato con justa causa con Deportivo Pereira.

Hernán Torres, entrenador, dio esperanzas a la afición sobre nombres de peso para afrontar la Liga Betplay 2026.

“Yo estoy metido y nos hemos reunido tres o cuatro veces. No puedo hablar de nombres porque hasta que no se cierre, pero que la afición tenga en cuenta que se está trabajando para tener buenos refuerzos y no vivir lo que vivimos este semestre”, confirmó.

“Ya me he reunido con ellos y se han trabajado con nombres. Se está trabajando seria e intensamente”, sentenció Torres.

