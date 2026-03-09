¿Con interferencias y mala conexión wifi? Preste atención a este detalle para disfrutar de una red más rápida y estable

Cuando la conexión wifi presenta fallas, las causas pueden ser variadas: desde la distancia al router hasta limitaciones o configuraciones incorrectas. Sin embargo, uno de los factores más frecuentes son las interferencias que afectan la señal.

Fallas en la red wifi se traduce en páginas que tardan en cargar, respuestas demoradas, dificultades para ver contenido en streaming y múltiples fallas que terminan frustrando al usuario, ya que impiden el uso normal del celular o del computador.

Algunas personas pueden verse frustradas al no saber de dónde proviene la mala señal wifi. Foto: Getty Images

Las interferencias pueden afectar seriamente el rendimiento de la señal wifi, provocando desconexiones, dificultades al conectar dispositivos y una experiencia de navegación irregular. Aunque su intensidad puede variar, siempre impactan en la calidad de la conexión y en la fluidez de las tareas diarias en línea.

Para minimizar estos problemas, el sitio web Redes Zone recomienda colocar el router en una ubicación estratégica. Ante esto, lo ideal es situar el dispositivo en un espacio abierto donde la señal se distribuya de manera uniforme, y realizar pruebas de conexión para confirmar que la señal sea estable y sin interrupciones.

Si quiere evitar pagar más en la factura de energía, no desconecte este electrodoméstico en las noches

Además, es importante identificar los dispositivos que podrían generar interferencias cerca del router o de los aparatos conectados. Equipos como altavoces con Bluetooth, teléfonos inalámbricos o microondas operan en la banda de 2,4 GHz, lo que podría saturar la red wifi y afectar su rendimiento.

Una estrategia efectiva es cambiar la conexión a las bandas de 5 GHz o 6 GHz, disponibles en routers con wifi 6E o wifi 7. Estas frecuencias suelen estar menos congestionadas, lo que permitiría una señal más fuerte y menos interrupciones. Así, los dispositivos conectados funcionan con mayor fluidez.

Los routers actuales son más inteligentes y operan en bandas más amplias. Foto: Getty Images

Cuando haya aparatos cercanos que no se puedan mover, la recomendación de los expertos es apagarlos si no se están utilizando. Cuantos menos dispositivos operando en la misma frecuencia, menor será la interferencia y mejor la calidad de la conexión inalámbrica.

Otro recomendación clave es seleccionar la banda adecuada al conectarse al wifi. Mientras que la mayoría de los dispositivos admiten 2,4 y 5 GHz, algunos routers modernos también ofrecen 6 GHz, aunque no todos los equipos con wifi 7 la incluyen. Aprovechar la banda más adecuada según el dispositivo puede mejorar notablemente la velocidad y reducir los cortes.

Aplicando estas medidas, es posible disfrutar de una red más estable y confiable, evitando problemas que afecten la navegación diaria.