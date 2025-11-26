El lugar donde no debería ubicar el router wifi durante Navidad porque su internet podría volverse lento e inestable

Desde noviembre, muchas personas le dan la bienvenida a la Navidad y comienzan a decorar sus hogares con grandes cantidades de luces, árboles, muñecos y otros accesorios típicos de la temporada. Sin embargo, algo que pocos saben es que esta decoración puede influir en el desempeño de la red wifi.

La mayoría de los hogares cuenta con un router encargado de distribuir la señal a dispositivos como computadores, televisores, consolas de videojuegos, celulares e incluso electrodomésticos inteligentes. No obstante, a veces la velocidad no es la mejor o la señal se interrumpe, afectando de manera significativa las tareas de los usuarios.

Si bien existen múltiples razones para que esto ocurra —como fallas del proveedor o una mala ubicación del router—, en ocasiones el problema puede estar en la decoración navideña, que sin darse cuenta puede generar inestabilidad y reducir el alcance de la señal.

Las luces de Navidad pueden interferir en la señal wifi. | Foto: Getty Images

Pero, ¿por qué pasa esto? Según explica Computer Hoy, algunas decoraciones emiten ondas electromagnéticas que interfieren con el wifi. Esto ocurre especialmente con los accesorios que se colocan en el árbol, las ventanas y otras zonas de la casa. Por ello, hay varias recomendaciones que puede tener en cuenta durante esta época para minimizar el problema y mantener una buena calidad de internet.

Una de las principales advertencias tiene que ver con las luces navideñas. Además de aumentar el consumo de energía, pueden afectar la señal wifi, en especial las más antiguas o aquellas con controladores de parpadeo. Estos sistemas generan interferencias electromagnéticas que pueden dañar las ondas de radio utilizadas por el wifi, sobre todo en la banda de 2.4 GHz, una de las más sensibles porque es compartida por numerosos dispositivos en la casa.

Asimismo, algunos adornos modernos —como figuras luminosas, proyectores LED o decoraciones inteligentes— incluyen fuentes de alimentación que pueden producir picos de interferencia al encenderse, cambiar de color o activar modos intermitentes.

A esto se suma el efecto de algunos electrodomésticos que también afectan la señal wifi, especialmente los microondas y los teléfonos inalámbricos, por razones similares a las interferencias generadas por las luces.

Algunas personas pueden verse frustradas al no saber de dónde proviene la mala señal wifi. | Foto: Getty Images

Por ello, se recomienda ubicar el router lejos de posibles fuentes de interferencia y, en lo posible, alejado del árbol de Navidad. También es conveniente mantenerlo apartado de monitores de bebé, espejos y otros elementos que pueden obstaculizar o reflejar la señal.