Tener este dispositivo muy cerca del router wifi hará que su señal de internet se vuelva débil y lenta

Más de una persona ha experimentado alguna vez una señal de internet débil o con interferencias. Esta situación genera frustración, pues puede afectar el desarrollo de actividades cotidianas, especialmente cuando se trabaja o estudia, ya que gran parte de las tareas actuales dependen de una conexión estable.

Es común que, mientras se usa el computador, se ve televisión o se reproducen videos en el celular, de repente la carga de los contenidos se vuelva lenta. Frente a esto, muchos optan por ir directamente al router para apagarlo y encenderlo con el fin de reiniciar el equipo y recuperar el servicio.

En algunas ocasiones, la falla proviene del proveedor de internet; sin embargo, otras veces se debe a factores poco conocidos, como la presencia de objetos o dispositivos que generan interferencias en la señal.

El wifi es una herramientas clave para el día a día. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Uno de esos dispositivos son los monitores para bebés, muy utilizados por padres para vigilar a sus hijos mientras realizan otras actividades en el hogar. Aunque son prácticos, pueden afectar de manera considerable la calidad del wifi.

Según el portal Computer Hoy, el problema radica en que estos monitores funcionan en la misma frecuencia (2,4 GHz) que la red inalámbrica. La interferencia aumenta cuando transmiten audio o video, ya que ocupan gran parte del canal por donde circula la señal de internet.

Como resultado, la conexión puede volverse inestable o incluso interrumpirse en otros dispositivos, especialmente si hay varios equipos conectados a la misma red.

Algo similar ocurre con las cámaras de seguridad inalámbricas. Si están mal configuradas o se utilizan varias al mismo tiempo, pueden saturar la red. Para evitarlo, lo ideal es conectarlas a la frecuencia de 5 GHz o mediante cable Ethernet. Otra opción es desactivar la transmisión cuando no se está en casa.

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red. | Foto: Getty Images/iStockphoto