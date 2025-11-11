Suscribirse

Tecnología

Antes de irse a dormir, procure desenchufar este aparato eléctrico para evitar un aumento de energía innecesario en el hogar

Controlar el consumo de energía de los electrodomésticos es una práctica que beneficia a todos los integrantes del hogar.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Tecnología
11 de noviembre de 2025, 1:37 p. m.
Hacer buen uso de los electrodomésticos puede reducir la factura de energía.
Hacer buen uso de los electrodomésticos puede reducir la factura de energía. | Foto: Getty Images

Los aparatos eléctricos hacen parte de la rutina diaria porque facilitan múltiples tareas, especialmente en el hogar: desde limpiar hasta cocinar. Muchos funcionan casi de forma automática; basta con presionar un par de botones para que realicen el trabajo. Entre los más comunes se encuentran la lavadora, la nevera, la aspiradora, la freidora de aire y el microondas, entre otros.

También están aquellos destinados al entretenimiento, como los televisores, las consolas de videojuegos y los computadores, presentes en la mayoría de los hogares y fundamentales para satisfacer necesidades de ocio y comunicación.

No obstante, existe una preocupación asociada al uso de estos aparatos: su consumo de energía. Aunque varios cuentan con sistemas de eficiencia energética, siguen generando gasto incluso cuando están apagados. Esto se debe al llamado ‘consumo fantasma’, que ocurre cuando el dispositivo permanece conectado a la corriente.

Los electrodomésticos muy viejos pueden no ser tan eficientes.
Los electrodomésticos muy viejos pueden no ser tan eficientes. | Foto: Getty Images

Dado que muchos de estos equipos permanecen enchufados todo el día, un buen momento para reducir el consumo es durante la noche. Desconectarlos puede evitar gastos innecesarios y favorecer un uso más responsable de la energía.

Contexto: Activar este botón del aire acondicionado permite mantener cálido su hogar sin aumentar la factura de energía

Según el portal TN, uno de los dispositivos que se debería desconectar con mayor frecuencia es el cargador del celular. Además de reducir el consumo eléctrico, ayuda a prevenir accidentes, pues un cargador o cable en mal estado puede provocar chispas o incendios.

Lo mismo ocurre con los cables de extensión. De acuerdo con es.statefarm.com, si bien son útiles cuando no hay suficientes tomas eléctricas, lo más recomendable es desconectarlos cuando no se estén utilizando.

Al hacerlo, es importante retirar el enchufe desde la base, no jalando del cable. Mantener los cables ordenados también contribuye al cuidado de los equipos y prolonga su vida útil.

Un aumento en la factura de energía podría ser causado por el mal uso de los electrodomésticos.
Un aumento en la factura de energía podría ser causado por el mal uso de los electrodomésticos. | Foto: Montaje de SEMANA

Otros aparatos como televisores, calefactores o aires acondicionados pueden permanecer desconectados durante la noche y encenderse únicamente cuando se necesiten. Adoptar estas buenas prácticas no solo ayuda a reducir el consumo de energía, sino que también aporta a la seguridad de la casa.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Joven promesa del fútbol colombiano murió durante tragedia en Córdoba: su papá intentó salvarlo y también falleció

2. Cierra la mayor cadena de ropa para bebés en EE. UU.: crisis en el retail infantil norteamericano

3. Escándalo en Miss Universo: lo que se sabe sobre el supuesto arresto de director de Miss Universe México en Tailandia

4. Participante del ‘Desafío Siglo XXI’ desató reacciones tras parecer “turista en su propio país”

5. El Seguro Social anunció el calendario completo de pagos para el año 2026. Así quedó el mes a mes para el SSI y otros beneficios

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ElectrodimésticosConsumo de energíaElectricidad

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.