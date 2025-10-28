¿Tiene internet lento y con interferencias? Preste atención a este detalle del router para saber si le están robando wifi

En muchos hogares, uno de los problemas más comunes es la lentitud o las interrupciones en la señal de internet, una situación que puede afectar significativamente la experiencia de navegación.

Aunque existen diversos factores que pueden provocar este tipo de fallas, desde interferencias del entorno hasta fallos del proveedor de servicio, uno de los motivos más frecuentes y preocupantes es la presencia de terceros conectados a la red sin autorización, lo que comúnmente se conoce como el robo de señal wifi.

Cuando personas ajenas logran acceder a una red doméstica, el problema va mucho más allá de la disminución de la velocidad del internet. En realidad, se convierte en un asunto de seguridad, dado que quienes se infiltran en una red pueden tener intenciones maliciosas.

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red. | Foto: Getty Images/iStockphoto

A través de la conexión, podrían intentar obtener datos personales, contraseñas o información sensible que les permita cometer fraudes o ciberataques. Por esta razón, identificar señales de que alguien está robando wifi es fundamental para proteger tanto el rendimiento del servicio como la seguridad digital del hogar.

Uno de los primeros indicios de que algo no está bien suele ser la pérdida repentina de velocidad. Si los videos tardan más de lo habitual en cargar, las páginas web demoran en abrir o las videollamadas se interrumpen constantemente, especialmente en momentos del día en los que el uso de la red es mínimo, es posible que haya dispositivos desconocidos consumiendo el ancho de banda disponible.

Otro aspecto que muchas personas pasan por alto, pero que resulta clave, es el comportamiento de las luces del router. Este dispositivo, más allá de distribuir la señal de internet, brinda información valiosa sobre la actividad.

Según el portal especializado Computer Hoy, si las luces de tráfico parpadean de forma constante, incluso cuando no hay nadie conectado o utilizando aparatos inteligentes en casa, puede tratarse de una señal de que alguien externo está accediendo al wifi.

Una buena configuración al router puede mejorar la calidad del servicio. | Foto: Montaje de SEMANA con Getty Images

Aunque existen métodos técnicos para verificar la presencia de intrusos —como revisar la configuración de la dirección IP o ingresar al panel del router para comprobar los dispositivos conectados—, también hay formas más sencillas de hacerlo.

Una de ellas consiste en desconectar todos los aparatos que estén enlazados al wifi, incluidos televisores, consolas o electrodomésticos inteligentes, y observar las luces del router. Si permanecen fijas, la red está inactiva; pero si continúan parpadeando, significa que alguien más podría estar utilizando la conexión sin permiso.

En caso de sospechar que la red ha sido vulnerada, se recomienda tomar medidas inmediatas para reforzar la seguridad. Lo primero es cambiar la contraseña, optando por combinaciones seguras que incluyan letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.