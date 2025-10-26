Si quiere tener una buena conexión a internet, coloque estos dispositivos lejos del ‘router’ wifi

En la actualidad, contar con una conexión wifi estable ya no es un lujo, sino una necesidad esencial en cualquier hogar moderno. Cada vez son más los dispositivos que dependen de la red: desde teléfonos móviles y computadores portátiles, hasta asistentes virtuales, televisores inteligentes y electrodomésticos conectados.

Este aumento constante en la cantidad de aparatos genera una competencia por el ancho de banda disponible, lo que puede traducirse en una señal débil o inestable si el router no está ubicado de forma estratégica.

Factores cotidianos pueden reducir drásticamente la velocidad de la red. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Sin embargo, muchos usuarios desconocen que la disposición de ciertos equipos dentro del hogar influye directamente en la calidad del internet. Elementos tan comunes como microondas, consolas o teléfonos inalámbricos pueden interferir con la señal del router y provocar cortes o lentitud.

Según datos proporcionados por AT&T, la ubicación del router dentro del hogar resulta determinante para la calidad de la conexión, pues colocarlo cerca de algunos electrodomésticos puede reducir la intensidad del wifi hasta en un 50%.

Los dispositivos que debe mantener lejos del router

Horno microondas

Luces LED

Monitores para bebés

Dispositivos con Bluetooth

Teléfonos antiguos

Para lograr una conexión a internet más eficiente, es recomendable colocar el router en una zona abierta, libre de obstáculos y distante de los equipos que puedan interferir en su funcionamiento. También, debería revisar las especificaciones de los dispositivos electrónicos para verificar su compatibilidad con las redes inalámbricas y distribuirlos estratégicamente dentro del hogar.

La señal del router wifi se puede ver afectada por la presencia de obstáculos. | Foto: Getty Images

De esta forma, evita que varios aparatos compitan por la misma frecuencia, lo que suele provocar interferencias o caídas en la señal.