No apague el router: estas son las dos maneras en que puede solucionar los problemas del wifi en su hogar

La conexión wifi puede fallar en cualquier momento, esto se puede notar cuando las páginas no cargan en el celular, las canciones se detienen, las películas en el Smart TV no inician y hasta las videollamadas se quedan congeladas.

Aunque estas situaciones son estresantes, expertos señalan que es importante recordar que no siempre es necesario reiniciar el router y mucho menos desconectarlo, dando así opciones para poder contar con una mejoría en la calidad de la señal.

La ubicación sí importa y mucho

Uno de los errores más frecuentes en los hogares es dejar el router en lugares considerados poco estratégicos, pues de acuerdo con las recomendaciones de especialistas de HighSpeedInternet, la ubicación influye directamente en la potencia y estabilidad del wifi.

“Subirlo un poco ayuda a mejorar la señal de forma sencilla. Nunca lo pongas en el piso ni lo escondas detrás o debajo de muebles, ya que eso provoca interferencias que hacen más lenta la conexión”, recomienda HighSpeedInternet.

Un punto central y despejado en la casa puede marcar la diferencia en la estabilidad del WiFi. | Foto: Getty Images / Canva

Lo más conveniente es buscar una zona central de la vivienda para que la distribución sea más pareja. En algunos casos esto implica reorganizar cables o mover el equipo principal del servicio, algo que puede requerir la intervención de un técnico.

Aun así, colocar el router en un punto más abierto suele ser suficiente para que la conexión mejore sin esfuerzo adicional.

Ajustar la banda correcta puede optimizar la velocidad

Cuando la red se vuelve lenta, también es útil revisar a qué banda está conectado cada dispositivo, muchos routers actuales manejan tres frecuencias distintas: 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. Cada una tiene un comportamiento diferente y elegir la adecuada puede aliviar la congestión del wifi.

De acuerdo con los expertos, la banda de 2.4 GHz alcanza distancias más largas, pero es más vulnerable a las interferencias del entorno, por lo que resulta útil para aparatos que no consumen mucho internet, como sensores o termostatos.

Las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz ofrecen ventajas distintas que pueden mejorar el rendimiento de la red. | Foto: Getty Images

“La de 5 GHz es perfecta para dispositivos ‘activos’ como smartphones, tablets, computadoras o consolas. El problema es que también está saturada, así que lograr la máxima velocidad puede ser complicado”, afirma HighSpeedInternet, señalando que una opción clave sería el cambio de banda de frecuencia.