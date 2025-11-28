Suscribirse

No apague el router: estas son las dos maneras en que puede solucionar los problemas del wifi en su hogar

La red del hogar puede mejorar sin reiniciar el router gracias a dos ajustes básicos.

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

29 de noviembre de 2025, 3:24 a. m.
Dos cambios en la configuración y ubicación del
Los cortes en el internet doméstico pueden resolverse sin desconectar el router. | Foto: Getty Images / Canva

La conexión wifi puede fallar en cualquier momento, esto se puede notar cuando las páginas no cargan en el celular, las canciones se detienen, las películas en el Smart TV no inician y hasta las videollamadas se quedan congeladas.

Aunque estas situaciones son estresantes, expertos señalan que es importante recordar que no siempre es necesario reiniciar el router y mucho menos desconectarlo, dando así opciones para poder contar con una mejoría en la calidad de la señal.

La ubicación sí importa y mucho

Uno de los errores más frecuentes en los hogares es dejar el router en lugares considerados poco estratégicos, pues de acuerdo con las recomendaciones de especialistas de HighSpeedInternet, la ubicación influye directamente en la potencia y estabilidad del wifi.

“Subirlo un poco ayuda a mejorar la señal de forma sencilla. Nunca lo pongas en el piso ni lo escondas detrás o debajo de muebles, ya que eso provoca interferencias que hacen más lenta la conexión”, recomienda HighSpeedInternet.

Una simple revisión del router puede revelar si el problema de lentitud proviene del exceso de dispositivos conectados.
Un punto central y despejado en la casa puede marcar la diferencia en la estabilidad del WiFi. | Foto: Getty Images / Canva

Lo más conveniente es buscar una zona central de la vivienda para que la distribución sea más pareja. En algunos casos esto implica reorganizar cables o mover el equipo principal del servicio, algo que puede requerir la intervención de un técnico.

Aun así, colocar el router en un punto más abierto suele ser suficiente para que la conexión mejore sin esfuerzo adicional.

Contexto: La manera en que puede darse cuenta si alguien le está robando el internet WiFi de su casa

Ajustar la banda correcta puede optimizar la velocidad

Cuando la red se vuelve lenta, también es útil revisar a qué banda está conectado cada dispositivo, muchos routers actuales manejan tres frecuencias distintas: 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz. Cada una tiene un comportamiento diferente y elegir la adecuada puede aliviar la congestión del wifi.

De acuerdo con los expertos, la banda de 2.4 GHz alcanza distancias más largas, pero es más vulnerable a las interferencias del entorno, por lo que resulta útil para aparatos que no consumen mucho internet, como sensores o termostatos.

En espacios amplios, mantener una conexión a internet estable y sin interrupciones puede convertirse en todo un desafío.
Las bandas de 2.4, 5 y 6 GHz ofrecen ventajas distintas que pueden mejorar el rendimiento de la red. | Foto: Getty Images

“La de 5 GHz es perfecta para dispositivos ‘activos’ como smartphones, tablets, computadoras o consolas. El problema es que también está saturada, así que lograr la máxima velocidad puede ser complicado”, afirma HighSpeedInternet, señalando que una opción clave sería el cambio de banda de frecuencia.

Dependiendo del modelo del router, estas bandas pueden aparecer como redes separadas o unirse bajo un mismo nombre mediante funciones como Smart Connect, que elige automáticamente la mejor opción.

