Suscribirse

Tecnología

Razón por la que expertos insisten en que “Windows está robando internet”: evite que la señal de conexión se vuelva lenta

Especialistas advierten que ciertos procesos de Windows 11 podrían estar absorbiendo más red de la que el usuario imagina.

GoogleSiga de cerca las tendencias en tecnología y ciencia en Discover

David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 12:19 a. m.
Reportes recientes indican que Windows 11 ejecuta tareas ocultas que afectan la estabilidad de la conexión.
Analistas señalan que la lentitud en algunos equipos no siempre proviene del proveedor, sino del propio sistema operativo. | Foto: Getty Images / Canva

Las quejas por una navegación lenta, interrupciones o cortes durante videollamadas se han vuelto habituales entre quienes trabajan con equipos que usan Windows 11.

Aunque muchos usuarios suelen culpar al servicio de internet o a los routers, especialistas en tecnología han comenzado a señalar otro responsable inesperado: Windows 11.

Los expertos insisten que parte del ancho de banda podría estar consumiéndose sin que el usuario lo note, esto debido a configuraciones del sistema que permiten la actividad constante de procesos internos.

Esto explicaría por qué incluso cuando los test de velocidad muestran valores normales, la experiencia en línea se siente más pesada de lo habitual.

Procesos ocultos que afectan la velocidad

De acuerdo con reportes citados por el portal Computerhoy, Windows 11 mantiene numerosas funciones activas en segundo plano, estas incluyen herramientas del sistema, servicios automáticos y aplicaciones instaladas que requieren conexión permanente.

“El conjunto de todo esto, más las actualizaciones desde Windows Update y la característica Optimización de Entrega, hacen que se le tenga que dedicar una gran parte del ancho de banda”, indica el medio citado.

El sistema operativo combina servicios, apps y actualizaciones que terminan consumiendo más red de la esperada.
Según información citada por Computerhoy, las tareas automáticas y herramientas internas pueden absorber buena parte del ancho de banda. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Esto hace que el sistema consuma más de lo necesario lo cual se hace notar al momento de ver series, reproducir videos, descargar archivos o simplemente navegar.

Contexto: La manera en que puede darse cuenta si alguien le está robando el internet WiFi de su casa

Cómo prevenir ese tipo de consumo de Windows 11

Especialistas señalan que esto puede hacerse desde el menú de ‘Configuración de Windows’, entrando a la sección ‘Red e Internet’ y seleccionando la conexión activa, ya sea WiFi o cableada.

Una de las herramientas más útiles es la opción ‘Conexión de Uso Medido’, la cual al habilitarla el sistema limita el acceso a la red para procesos secundarios y evita que Windows 11 continúe gastando datos sin necesidad.

Para un control más estricto, el sistema ofrece la herramienta Especificar Límites, que permite fijar un máximo de consumo.
La función Conexión de Uso Medido se destaca como el método más rápido para frenar procesos que gastan internet en segundo plano. | Foto: Getty Images

Con este ajuste, el internet disponible se concentra principalmente en lo que el usuario está realizando en ese momento.

Quienes necesiten un control aún más profundo, se seleccionar la función ‘Especificar límites’, que permite fijar un consumo máximo en MB o GB.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se les explotó una granada: gobernador de Antioquia revela detalles de explosión en la autopista Medellín-Bogotá: dos personas murieron

2. Partidos de Champions en vivo hoy, miércoles 10 de diciembre del 2025: horarios y programación

3. Inauguran una calle en honor a María Corina Machado y la libertad de Venezuela: este es el país que les rindió el homenaje

4. Irán y Egipto dan su veredicto oficial sobre el “partido del orgullo LGBTIQ+” en la Copa Mundo 2026: revuelo mundial

5. Premio Nobel de la Paz: hay expectativa ante la reaparición de María Corina Machado; así puede ver la ceremonia que se llevará a cabo en Oslo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

expertos Windows 11 internet

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.