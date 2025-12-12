Suscribirse

El error más común al nombrar la red wifi que podría aumentar el riesgo de ser hackeada por ciberdelincuentes

Aunque no lo parezca, incluso el detalle más mínimo puede influir en la velocidad y el rendimiento de una red wifi de la que dependen numerosos dispositivos.

Redacción Tecnología
12 de diciembre de 2025, 4:34 p. m.
Configurar una red wifi invisible es una de las medidas más efectivas para resguardar la conexión doméstica.
El nombre de la red wifi es uno de los elementos más importantes para garantizar una buena conexión, aunque con frecuencia se pasa por alto mientras se priorizan otros aspectos. Aunque puede parecer un detalle menor —y en muchos hogares se mantiene el nombre que viene por defecto—, lo cierto es que el SSID (Service Set Identifier) cumple un papel más relevante de lo que se suele creer.

Este identificador puede influir en la seguridad, el desempeño, la privacidad e incluso en la manera en que los dispositivos se conectan. Un error común consiste en dejar el nombre preinstalado, el cual puede incluir información sobre el modelo del router o del proveedor del servicio.

Esto facilita la labor de los ciberdelincuentes, quienes pueden aprovechar esos datos para identificar vulnerabilidades específicas o emplear algoritmos que les permitan adivinar la contraseña de acceso.

La conexión wifi es uno de los recursos más importantes dentro de un hogar y, por esa misma razón, se ha convertido en un objetivo frecuente para los ciberdelincuentes. Su propósito suele ser obtener acceso a las redes inalámbricas para robar información, consumir datos, espiar dispositivos o incluso cometer delitos utilizando la conexión de otra persona.

Aunque pueda parecer un proceso complejo, existen varios métodos que permiten vulnerar una red, especialmente cuando los usuarios cometen errores básicos. El más común es utilizar contraseñas fáciles de recordar y también fáciles de adivinar. Muchos atacantes prueban combinaciones típicas como nombres de mascotas o familiares, fechas de cumpleaños o secuencias numéricas.

En este sentido, tanto el nombre como la contraseña de la red son elementos clave para mantener una conexión segura. De acuerdo con La Nación, algunas personas optan por ocultar la red desde el administrador del router; aunque esto puede resultar útil, lo más recomendable es solicitar al proveedor que realice el proceso para garantizar que se haga correctamente.

A esta medida se suman otras prácticas fundamentales, como alejar el router de objetos que puedan interferir en la señal —espejos, electrodomésticos o superficies metálicas— y evitar que haya demasiadas paredes entre el dispositivo y los equipos conectados.

Cómo proteger la red wifi de un ciberataque

  • Usar contraseñas largas, únicas y difíciles de adivinar.
  • Cambiar el nombre de la red para que no revele información personal o del dispositivo.
  • Desactivar WPS si no es necesario.
  • Mantener el router actualizado y utilizar protocolos de seguridad como WPA3 o, en su defecto, WPA2.
  • Supervisar periódicamente qué dispositivos están conectados.
  • Cambiar la contraseña cada cierto tiempo.
  • Evitar compartir la clave mediante mensajes o redes sociales.

