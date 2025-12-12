Expertos revelan la desconcertante razón por la que su conexión wifi no estaría llegando a todos los rincones del hogar

La falta de internet en casa puede convertirse en un verdadero problema, especialmente porque dificulta la realización de tareas cotidianas como usar redes sociales, aplicaciones de mensajería, acceder a documentos o disfrutar de contenido en streaming, entre muchas otras actividades.

Este es un inconveniente que se presenta en la mayoría de hogares, incluso sin importar el plan contratado. Por más megas que se tengan, las fallas pueden aparecer, y esto tiene una explicación.

Según explica Computer Hoy, la capacidad real de conexión no solo se ve afectada por la ubicación del router o la presencia de electrodomésticos que generan interferencias. Estudios de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, citados por el medio, señalan que las velocidades prometidas por los proveedores suelen alcanzar solo entre el 80 % y el 90 % de lo contratado. Esto se debe a limitaciones en la infraestructura, el tipo de conexión y la distancia a los puntos principales de la red.

Además, si el ancho de banda es compartido, la velocidad puede disminuir, especialmente en horas pico —entre las 19:00 y las 23:00—. Por ello, los expertos recomiendan revisar cuidadosamente los términos del servicio, ya que los proveedores suelen utilizar expresiones como “velocidades de hasta” para evitar garantizar la estabilidad total del internet.

Dado que este problema es más común de lo que parece, los especialistas aconsejan prestar mucha atención al momento de contratar un plan. Es fundamental leer detalladamente las condiciones para asegurarse de que realmente se está ofreciendo la cantidad de Mbps anunciada.

También es útil realizar test de velocidad; sin embargo, estos no siempre reflejan el rendimiento real cuando se hacen por wifi, ya que la conexión inalámbrica suele perder potencia. Lo ideal es usar un cable Ethernet conectado directamente al módem o router para obtener una medición más precisa.

Igualmente, es importante mantener el hardware actualizado, pues equipos antiguos o con firmware desactualizado pueden limitar el desempeño de la conexión. Si todo está en orden y el problema persiste, lo más recomendable es contactar al operador, ya que podría tratarse de congestión u otros fallos en la red.