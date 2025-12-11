El objeto que no debería estar cerca del router wifi en diciembre porque causa intermitencias y lentitud en la conexión

A muchas familias les ocurre que, en diciembre, comienzan a experimentar una red wifi más lenta e inestable. Aunque este problema puede presentarse en cualquier época del año, durante la Navidad suele intensificarse, y existe una razón de peso que lo explica.

Sin importar cuándo suceda, un internet lento puede afectar de manera significativa las tareas diarias de los usuarios, especialmente de quienes dependen de la conexión para trabajar o estudiar, ya que estas actividades requieren estabilidad para evitar interrupciones.

Según explica thesun.co.uk, la verdadera causa de estas intermitencias está relacionada con los adornos navideños. Luces, árboles y otros elementos decorativos pueden convertirse en obstáculos que impiden que la señal se distribuya de manera uniforme por todas las habitaciones. Por eso, durante esta época del año, muchos notan que su wifi se deteriora, y no necesariamente por culpa del proveedor del servicio.

La conexión wifi puede volverse lenta por la presencia de algunos objetos. | Foto: Getty Images

Muchos adornos —esferas, estrellas, guirnaldas o soportes— están fabricados con materiales metálicos. El metal es uno de los principales enemigos del wifi porque refleja o bloquea las ondas electromagnéticas, impidiendo que la señal llegue con suficiente potencia a todas las zonas de la casa. Si el router queda detrás del árbol o rodeado de decoraciones metálicas, la cobertura puede reducirse notablemente.

Ante esto, es fundamental evitar colocar objetos metálicos cerca del router y, de ser necesario, cambiar la ubicación del equipo para que la señal se proyecte adecuadamente hacia las diferentes habitaciones. Lo ideal es situarlo en un lugar central y elevado, donde las interferencias sean menores.

Tampoco hay que olvidar que otros elementos pueden obstruir la señal, especialmente aquellos diseñados con metal, como espejos, estanterías o ciertos electrodomésticos capaces de generar interferencias electromagnéticas.

La señal wifi se puede volver interferente e inestable durante Navidad. | Foto: Creada con inteligencia artificial - ChatGPT

También, aunque no se trata de un problema causado directamente por la decoración, durante las fiestas suele aumentar considerablemente el número de dispositivos conectados. Nuevas consolas, televisores, asistentes inteligentes o invitados que usan la red pueden saturar el ancho de banda, haciendo más evidente cualquier interferencia física o electromagnética ya existente.