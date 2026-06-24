Pronóstico del Ideam: estas son las regiones en las que se esperan más lluvias en julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer recientemente su informe de predicción para corto, mediano y largo plazo.
De acuerdo con el reporte, para el próximo mes de julio de 2026 se esperan lluvias por debajo de lo normal en el archipiélago de San Andrés y Providencia, la región Caribe y la región Andina. En la Orinoquía predominarían condiciones cercanas a los promedios climatológicos de 1991 y 2020, mientras que en la Amazonía y la región Pacífica se estiman condiciones mixtas, “con excesos de precipitaciones localizados”.
Pronóstico detallado por región
Región Caribe: se prevé que la precipitación se presente por debajo de lo normal en gran parte de la región, con cambios porcentuales entre un -50 % y un -80 %, respecto a los promedios climatológicos 1991-2020.
Región Andina: Se esperan reducciones de lluvias entre un -40 % y un -60 %. De lo anterior, se exceptúan sectores del flanco oriental de Nariño y Cauca, el sur del Huila, el oriente de Cundinamarca y el suroriente de Boyacá, donde se estiman incrementos.
Región Pacífica: El modelo probabilístico indica predominio de condiciones cercanas a lo normal en la región, excepto en sectores entre Chocó y Valle del Cauca, y norte del Cauca, donde aumenta la probabilidad de precipitación por debajo de lo normal.
Orinoquía: el modelo probabilístico indica predominio de condiciones cercanas a lo normal. Se estiman incrementos localizados en varios sectores de la región, mientras que las áreas con déficit de lluvias se ubican principalmente hacia el oriente de Arauca, oriente de Vichada y el norte de Casanare.
Amazonía: se estiman condiciones mixtas en la Amazonía, con áreas cercanas a lo normal y sectores por encima de lo normal. Los excesos se ubican principalmente en zonas de Putumayo y sectores dispersos de la región.
Próximos meses
Según la entidad, para el trimestre julio-septiembre de 2026, se prevé una mayor caída de lluvias en las regiones Caribe y Andina, en varios sectores. “La Orinoquía y la Amazonía presentarían condiciones variables, aunque en septiembre aumentaría la probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en amplios sectores”, agrega.
“A más largo plazo, para el trimestre octubre-diciembre, las predicciones sugieren mayor probabilidad de precipitación por debajo de lo normal en sectores de las regiones Caribe, Andina, Pacífica y Orinoquía, especialmente durante octubre. En noviembre y diciembre se estiman condiciones más mixtas, con áreas cercanas a los promedios climatológicos 1991-2020 en la Orinoquía, Amazonía y sectores de la región Pacífica”, subraya el Ideam.