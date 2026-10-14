En la Casa de Nariño, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, citó a una reunión prioritaria a dos fichas clave de su Gobierno para construir una nueva ley de rescate económico.

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En varios escenarios, el mandatario colombiano ha venido alertando que, por malos manejos fiscales de la anterior administración, el país está en una crisis económica.

Al encuentro acudieron el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez. En su cuenta personal de X, De La Espriella entregó varios detalles de la reunión de alto nivel.

El presidente Abelardo De La Espriella citó a una reunión en la Casa de Nariño al vicepresidente, José Manuel Restrepo, y al ministro de Hacienda, Miguel Gómez, para avanzar en una ley de rescate económico del país. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/MZMYjfYlLF — Revista Semana (@RevistaSemana) October 14, 2026

“Con el equipo de la Patria Milagro, trabajando en la Ley de Rescate Económico para poner en orden las finanzas públicas, fortalecer los recursos de la Nación y garantizar que cada peso de los colombianos se administre con responsabilidad y transparencia. ¡Seguimos trabajando con firmeza por la recuperación económica de Colombia!”, expresó el presidente.

Recientemente, el ministro Gómez Martínez explicó que esa ley de rescate tiene tres etapas en su horizonte de corto plazo. “Primero hay que aprobar el presupuesto en el Congreso”, lo cual ya se registró; según el ministro, además del presupuesto, debe encajar en su ruta la ley fiscal, de la que dijo poco, solo que será muy interesante.

La tripleta la completa el Plan de Desarrollo, proyecto que se empieza a construir con las regiones y que, sin duda, tendrá elementos que permitirán apalancar la estrategia que han denominado Misión Crecer, con la cual el Gobierno busca recuperar el potencial de la economía para llevarla a un 6 %.

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Finalmente, hace varios días, el vicepresidente José Manuel Restrepo presentó en Nueva York, EE. UU., la agenda de Colombia para atraer inversión internacional. Aseguró que el país trabaja con una meta de crecimiento económico del 6 %, al tiempo que expuso ante inversionistas una cartera de 176 proyectos que, según el Gobierno, representan oportunidades de inversión por cerca de 150.000 millones de dólares.