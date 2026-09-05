La Dirección General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puso bajo la lupa las actuaciones administrativas y contractuales que se estarían adelantando este sábado en la Regional Putumayo, justo dos días antes de la posesión de la nueva directora regional.

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La alerta fue hecha pública por la directora general de la entidad, Carolina Restrepo, quien aseguró que recibió información sobre la posible habilitación de este sábado como día hábil para adelantar procesos de contratación.

Ante ese escenario, ordenó una verificación inmediata para establecer si existe algún acto administrativo que permita trabajar durante esta jornada y, de ser así, revisar las actuaciones adelantadas bajo esa disposición.

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La dirección general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) puso bajo la lupa las actuaciones administrativas y contractuales. Foto: Cortesía ICBF

El momento en que se producen estos movimientos es uno de los principales elementos que genera preocupación en la Dirección General del ICBF.

La nueva directora regional de Putumayo asumirá el cargo el próximo lunes, por lo que cualquier decisión contractual adoptada antes de su llegada será objeto de especial revisión.

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La directora general fue enfática en señalar que ninguna decisión administrativa puede utilizarse para desconocer las directrices impartidas desde Bogotá ni para comprometer recursos o contratos de la entidad de manera irregular durante el proceso de transición.

La advertencia incluso contempla posibles consecuencias para quienes intervengan en actuaciones que eventualmente presenten irregularidades.

De encontrarse anomalías, el ICBF anunció que remitirá la información a los organismos competentes para que determinen si existen responsabilidades disciplinarias, fiscales, administrativas o penales.

El mensaje de la directora tiene como propósito evitar que, en las últimas horas de la actual administración regional, se adopten decisiones contractuales que puedan condicionar la gestión de quien asumirá el cargo.

La alerta fue hecha pública por la directora general de la entidad, Carolina Restrepo. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

“La contratación debe hacerse con absoluta transparencia”, sostuvo la funcionaria, al advertir que no permitirá que se pretenda “dejar contratación amarrada” antes del relevo en la Regional Putumayo.