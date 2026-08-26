Defensora del Pueblo se mete en polémica por uso de la palabra “niñez” en el ICBF: le pidió explicaciones a la directora

La defensora del Pueblo, Iris Marín, se metió en la polémica por el uso de la palabra “niñez” al interior del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y exigió algunas explicaciones.

¿Por qué el ICBF pide usar “niñez” en lugar de “niñas”? La decisión que genera polémica

De acuerdo con la directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, esta palabra comprende a niños y niñas y, por eso, se tomó la determinación de utilizarla y plantearla como eje de comunicación, lo que ha abierto un gran debate.

Ante esto, la Defensoría envió una carta al ICBF solicitando información sobre las nuevas directrices institucionales para el uso del lenguaje referido a niños, niñas y adolescentes.

“Resulta necesario conocer con precisión cuál es la directriz institucional vigente, su alcance y las razones que sustentan su adopción”, señaló.

La entidad recordó que la Corte Constitucional ha reconocido en varias oportunidades que el lenguaje cumple funciones tanto instrumentales como simbólicas, que reflejan y a la vez contribuyen a construir realidades sociales y, por lo mismo, puede constituirse en un factor de inclusión o exclusión.

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Foto: FOTO: ICBF

“Desde esta perspectiva, la búsqueda legítima de claridad, sencillez o eficiencia en las comunicaciones institucionales no puede considerarse aisladamente de las obligaciones constitucionales de igualdad, no discriminación y reconocimiento de sujetos históricamente invisibilizados”, indicó.

Iris Marín fue clara al advertir que la economía del lenguaje no debería traducirse en una pérdida de reconocimiento cuando la diferenciación resulta relevante para garantizar derechos.

Asimismo, resaltó que esta consideración es importante tratándose de las niñas y recordó que el artículo 12 de la Ley 1098 de 2006 dispone expresamente que la perspectiva de género debe tenerse en cuenta en todos los ámbitos en los que se desenvuelven los menores de edad.

En ese sentido, explicó que no se trata únicamente de una representación simbólica, sino que este tema tiene una dimensión diagnóstica, programática y preventiva.

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“Si las niñas soportan patrones específicos o desproporcionados de violencia sexual, explotación, uniones tempranas, embarazo forzado o adolescente, trata y otras formas de violencia basada en género, nombrarlas y desagregar la información no es ornamental, pues ayuda a identificar esas desigualdades y caracterizar adecuadamente las violencias que enfrentan”, manifestó.

Todo esto, además, desde su visión, permite orientar políticas, programas e intervenciones, así como adoptar medidas de prevención y protección acordes con sus necesidades.

Por todo esto, la defensora le pidió a Restrepo Cañavera informar cuál es la directriz u orientación actualmente vigente en el ICBF respecto del uso de las expresiones “niñas”, “niños”, “adolescentes” y “niñez” en comunicaciones, documentos, piezas y demás contenidos institucionales.

De igual manera, solicitó remitir una copia de las directrices, circulares, comunicaciones, correos, lineamientos u otros documentos mediante los cuales esta orientación haya sido impartida, precisada o comunicada.

Además, la directora del ICBF deberá informar los fundamentos técnicos, jurídicos, de derechos humanos, de género y comunicativos considerados para su adopción, así como los análisis o documentos de soporte que permitan establecer de qué manera fue evaluada su correspondencia con la perspectiva de género.

Por último, la entidad solicitó precisar si se valoraron sus posibles efectos sobre la visibilización y reconocimiento de las niñas y de las afectaciones diferenciadas que enfrentan, y si, a partir de dicha valoración o de las inquietudes suscitadas recientemente, el Instituto contempla revisar, precisar o ajustar la orientación adoptada.

Tras esto, resta esperar para saber cuál será la respuesta de la cabeza del ICBF y la determinación que se tome en medio de la gran polémica que existe por esta situación.