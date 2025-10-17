Películas y series gratis: Mercado Libre cuenta con una opción para ver contenido legalmente

Mercado Libre amplió su oferta digital más allá del comercio electrónico con una propuesta que apuesta por el entretenimiento: Mercado Play, un servicio donde los usuarios pueden ver películas y series sin pagar ni un peso.

La plataforma está disponible tanto dentro de la aplicación de Mercado Libre como de forma independiente para computadoras, televisores inteligentes y otros dispositivos.

Dentro del objetivo es ofrecer una alternativa gratuita, accesible y legal para poder ver películas y series.

Cómo ver series y películas sin costo

Existen dos formas de utilizar el servicio, a través del navegador, ideal para quienes prefieren no ocupar espacio de almacenamiento en su dispositivo o descargar la aplicación oficial, disponible en las tiendas digitales más conocidas.

En el caso de la aplicación, es necesario contar con una cuenta de Mercado Libre para poder acceder, en cambio, si se utiliza la versión web, no se requiere registro ni inicio de sesión. Esta flexibilidad permite que cualquier persona pueda disfrutar del contenido en cuestión de segundos.

La empresa latinoamericana presenta una opción gratuita para quienes buscan disfrutar de cine y televisión sin depender de plataformas de pago. | Foto: Mercado Play

Al ingresar al sitio o a la aplicación, el sistema muestra un aviso para confirmar si la persona es mayor de 18 años, recuerde que este paso es necesario para acceder a todo el contenido del catálogo.

Una vez dentro, la plataforma organiza sus secciones en cuatro apartados principales:

Para ti

Películas

Series

Infantil

Cada uno de estos menús presenta un Top 10 de títulos populares a modo de sugerencia, además de un listado mucho más amplio que se puede filtrar por género, idioma o temática, de esta manera el usuario puede encontrar desde grandes producciones.

Con la llegada de Mercado Play, los usuarios pueden acceder a un catálogo variado de películas y series totalmente gratis y sin registros complicados. | Foto: Mercado Play

El diseño de la interfaz es intuitivo y funcional pues permite desplazarse entre categorías sin complicaciones, asimismo, Mercado Play ofrece una experiencia similar a la de las plataformas pagas, pero sin los costos mensuales.

Conviene aclarar que Mercado Play es independiente de la plataforma de compra y venta, aunque pertenece al mismo grupo empresarial, no se encuentra dentro del sitio de comercio electrónico.