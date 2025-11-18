Suscribirse

Comercio

Mercado Libre sigue creciendo. Ahora también se podrá mercar desde esta plataforma

Con tiempos de entrega que no superan las 48 horas y la llegada de 38 nuevas marcas de consumo muy queridas por los colombianos, Mercado Libre se consolida como un canal clave para atender las necesidades diarias de los colombianos.

Redacción Semana
18 de noviembre de 2025, 5:14 p. m.
Bavaria, Diageo, Nestlé, PepsiCo, Unilever, P&G, Alquería, ÍSIMO, Altipal, Makro, Nutresa, Repco y Euro hacen parte del grupo de las nuevas tiendas oficiales que se encuentran en Mercado Libre.
Bavaria, Diageo, Nestlé, PepsiCo, Unilever, P&G, Alquería, ÍSIMO, Altipal, Makro, Nutresa, Repco y Euro hacen parte del grupo de las nuevas tiendas oficiales que se encuentran en Mercado Libre. | Foto: Mercado Libre - API

El comercio electrónico sigue ganando terreno en la canasta familiar de los colombianos. Mercado Libre anunció la incorporación de 38 reconocidas marcas de consumo masivo que ahora cuentan con su tienda oficial dentro de la plataforma, fortaleciendo su estrategia en la categoría de supermercado.

Entre las compañías que se suman al ecosistema digital se encuentran Bavaria, Diageo, Nestlé, PepsiCo, Unilever, P&G, Alquería, ÍSIMO, Altipal, Makro, Nutresa, Repco y Euro. Todas buscan aprovechar el alcance y la infraestructura tecnológica del marketplace más grande de América Latina para acercar sus productos a millones de hogares.

Con más de 8 millones de usuarios activos en Colombia y un promedio mensual de 80 millones de visitas, Mercado Libre se consolida como un canal clave para atender las compras diarias de los consumidores. Desde productos de aseo y cuidado personal, hasta alimentos y bebidas, los usuarios pueden abastecerse sin filas ni desplazamientos, con entregas rápidas directamente en sus casas.

Doménico Barbato, gerente General Mercado Libre Colombia y Venezuela, y Paula Santilli, CEO PepsiCo Latin America Foods.
Doménico Barbato, gerente General Mercado Libre Colombia y Venezuela, y Paula Santilli, CEO PepsiCo Latin America Foods. | Foto: Mercado Libre - API

“La llegada de marcas tan queridas por los colombianos fortalece nuestro compromiso con el desarrollo del comercio electrónico en el país. Esta confianza mutua nos impulsa a seguir ofreciendo soluciones tecnológicas que hagan la vida de todos los colombianos más sencilla y segura”, señaló José Joaquín Madero, gerente comercial senior de Marketplace en Mercado Libre.

La logística es uno de los pilares que respalda esta expansión. La red de Mercado Envíos ya ha despachado más de 110 millones de paquetes en Colombia, con un tiempo de entrega que en muchos casos no supera las 48 horas. Una ventaja clave para marcas que trabajan con productos perecederos o de alta rotación.

Milena Corredor, Manager CPG Mercado Libre Colombia; Doménico Barbato, Gerente General Mercado Libre Colombia y Venezuela; Andrés Escobar Uribe, Gerente General Ísimo; José Joaquín Madero, Senior Manager Marketplace Mercado Libre Colombia, y Sergio Reina, Top Brands softlines supervisor.
Milena Corredor, Manager CPG Mercado Libre Colombia; Doménico Barbato, Gerente General Mercado Libre Colombia y Venezuela; Andrés Escobar Uribe, Gerente General Ísimo; José Joaquín Madero, Senior Manager Marketplace Mercado Libre Colombia, y Sergio Reina, Top Brands softlines supervisor. | Foto: Mercado Libre - API

Con esta integración, la compañía refuerza su papel como ecosistema digital líder en el país, al tiempo que impulsa el crecimiento de la economía digital y amplía las opciones de compra para los consumidores. El supermercado en línea se convierte así en una categoría estratégica dentro de la plataforma, reflejando la transformación de los hábitos de consumo en Colombia.

*Contenido elaborado con apoyo de Mercado Libre

