American Airlines llega con una nueva iniciativa para las pymes en Colombia: más beneficios y millas

La oferta de herramientas para optimizar los viajes corporativos sigue creciendo en el país. Este 19 de noviembre, American Airlines anunció la llegada a Colombia de un programa que busca fidelizar a las pequeñas y medianas empresas mediante beneficios asociados a la compra de tiquetes y a la gestión de sus desplazamientos.

La iniciativa, que también se introduce de manera simultánea en Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, fue creada hace dos años con el propósito de brindar un esquema de recompensas tanto a las organizaciones como a sus empleados. Desde su implementación en Estados Unidos y Canadá, ha sido adoptada por miles de compañías que han acumulado millones de millas.

La iniciativa busca que las pequeñas y medianas empresas obtengan mayores beneficios por sus viajes corporativos en la región. | Foto: Getty Images/iStockphoto

De acuerdo con la información, el programa ofrece a las pymes una milla por cada dólar invertido en viajes corporativos elegibles, además de un portal dedicado al seguimiento de gastos, administración de políticas internas y control de viajeros.

También contempla un nivel denominado “Business Select”, que otorga descuentos y embarque preferente a las empresas que superen un umbral anual de gasto.

Los empleados que utilicen el programa continúan recibiendo sus millas personales y puntos de fidelidad, mientras que las empresas pueden usar sus acumulaciones para futuros desplazamientos o transferirlas a su personal. La aerolínea también destaca la posibilidad de alternar fácilmente entre viajes personales y corporativos en sus canales digitales.