Aerolínea con presencia en Colombia anuncia nuevo beneficio para los viajeros

Desde hace algunos años, contar con el servicio de internet a bordo de los aviones dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad para los viajeros que buscan estar conectados en todo momento y poder realizar sus actividades profesionales, comerciales y educativas mientras realizan sus recorridos por vía aérea.

Iberia, aerolínea española | Foto: Foto Iberia

Una de las principales empresas que brinda servicios de conectividad aérea entre Colombia y Europa es Iberia. La marca española cuenta con una oferta comercial que la ha posicionado en el país como una de las opciones más utilizadas para viajar al viejo continente.

Iberia anunció que a partir de 2026 ofrecerá el servicio de wifi de alta velocidad en los vuelos que opera a nivel mundial. Dejando a un lado otros servicios de menor velocidad.

La innovación será posible gracias a un nuevo acuerdo comercial con la empresa Starlink, que hace parte del grupo empresarial del multimillonario Elon Musk.

Por medio de esta nueva herramienta, los usuarios que accedan a cualquiera de las clases de vuelo con las que cuenta la aerolínea podrán disfrutar de un servicio de internet constante, alimentado por la red satelital de la empresa estadounidense.

Por el momento, no se conoce si el servicio aumentará el costo de los tiquetes de la compañía o si estará incluido dentro de las tarifas actuales.

¿Cómo funciona el sistema de Starlink?

Starlink es uno de los servicios de internet con mayor capacidad en la actualidad. Por medio de un sistema satelital, la empresa logra ofrecer cobertura en regiones del mundo donde no se cuenta con acceso a este insumo.

El sistema ha sido utilizado en aeronaves a nivel mundial mediante la instalación de equipos cuya ubicación es esencial para garantizar la seguridad y evitar interferencias con los sistemas del avión.

Starlink es el internet satelital ofrecido por SpaceX , la empresa de Elon Musk. | Foto: Getty Images

Se debe agregar que el operador debe asegurarse de que la antena esté bien posicionada, no altere los instrumentos de navegación y mantenga una vista despejada hacia el cielo.

El servicio no solo está disponible para las grandes marcas, sino también para las personas del común que desean contar con los productos de Elon Musk.