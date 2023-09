Colombia es uno de los países con mayor potencial de crecimiento en materia turística de Latinoamérica

No obstante, cada vez hay más turistas extranjeros, los cuales han aumentado sus visitas y han permitido que el país se consolide como uno de los destinos a nivel internacional más apetecidos, permitiendo crear más conexiones aéreas, que lleguen más cruceros y permitiendo la generación de puestos de trabajo.

De acuerdo con Cierco, hay que destacar que el país está incrementando la participación, no solo de los viajeros por recreación, por decir de alguna manera, también se ha aumentado la visita de los turistas por temas de negocios y de connacionales que, si bien residen en el extranjero, vienen al país, lo que ha posicionado a Colombia como la puerta de América Latina.

“No puedes vivir solo de los ingresos”, director corporativo de Iberia hace un análisis a la crisis en el sector de las aerolíneas en Colombia

Esto llama la atención, pues a pesar de los problemas en estas empresas aéreas, para muchas compañías es el momento de entrar al mercado colombiano. Al respecto, Juan Cierco, aseguró en SEMANA que el problema no viene solo por el factor económico, y asegura que mantener los aviones llenos todo el tiempo, no es sinónimo de estar atravesando un buen momento.

“No puedes vivir solo de los ingresos y de las “vacas gordas”, tienes que prepararte para las “vacas flacas” (...) yo siempre pongo un ejemplo: un avión lleno no es un avión rentable. Tienes que mantener el equilibrio entre el factor ocupación, y el precio de los tiquetes, para fidelizar a los viajeros (...) hay aerolíneas que no son consientes de esto. Algunas aerolíneas no han sido capaces de ajustar los costes de operación, con los ingresos que tienen, por lo tanto les costaba más volar, que lo que se ganaban por volar. Es un negocio muy complicado, pero solo los que hacen bien los deberes son los que sobreviven”.