La W y Caracol Radio alistan fusión, según reporta ‘Primera Página’
Este viernes habría una reunión de los directivos del Grupo Prisa en Colombia para concretar los cambios, según ‘Primera Página’.
En las próximas horas se podría anunciar una fusión de La W y Caracol Radio, según informó el diario ‘Primera Página’.
De acuerdo con dicho medio, este viernes habría una reunión de la cúpula del Grupo Prisa en Bogotá para concretar los cambios.
El 28 de noviembre sería un día decisivo donde se conocerían al menos 80 cambios en la nómina del personal en el ámbito radial, según ‘Primera Página’.
Entre los cambios que cita ese medio se menciona a Julio Sánchez Cristo, quien asumiría la programación de la mañana, mientras que Roberto Pombo, exdirector de El Tiempo, sería el nuevo director general de Prisa Media en Colombia.
‘Primera Página’ informó, además, que el 19 de diciembre finaliza oficialmente la alianza con el Canal 1. A esto se suma una sanción de la SIC por incumplimiento del contrato suscrito con el Estado.
Para 2026, la estrategia del Grupo Prisa estaría enfocada en fortalecer la producción y distribución de contenido en video digital.
“En junio pasado se reveló que Joseph Marie Oughourlian, el jefe de Amber Capital (mayor accionista de Prisa), está negociando y buscando compradores para desvincularse de tres de los cuatro clubes de fútbol en los que posee la mayoría de las acciones: Millonarios, el Racing Club Lens y el Calcio Padova“, señaló ‘Primera Página’.