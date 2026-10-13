Tras la entrevista de Eva Ferrer a Vicky Dávila en SEMANA sobre delicados asuntos del expresidente Gustavo Petro y la exprimera dama Verónica Alcocer, el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, arremetió contra ambos en el Senado de la República.

“Verónica Alcocer es la jefe de la banda”: Eva Ferrer le revela a Vicky Dávila que la ex primera dama llevó droga a Venezuela en un avión oficial, trajo 2,5 millones de dólares, y su entorno trafica armas

“Así van a terminar con la pijama naranja esos dos sujetos, vecinos de Nicolás Maduro; si lo que están diciendo Eva Ferrer y Angie Rodríguez es cierto, van a terminar en una cárcel norteamericana”, aseguró Rodríguez junto a dos maniquíes de cartón que llevó a la plenaria.

El senador dijo que confía en que Nicolás Maduro pueda contar la verdad sobre lo que sabe de las relaciones con Colombia y temas de narcotráfico.

“Porque al tipo le van a meter unas cuatro o cinco cadenas perpetuas y él va a abrir la boca y va a delatar lo que pasó con el narcotráfico en Colombia”, afirmó Rodríguez.

El congresista de Salvación Nacional recordó que tanto Petro como Alcocer se encuentran en la lista Ofac, por lo que, según él, habría pruebas que tendrían en ese país sobre temas relacionados con el narcotráfico.

“Los gringos no hacen nada al azar, ellos tienen pruebas, se los digo yo, que me he entrenado con ellos por muchos años. Hipócritas”, dijo el senador.

Rodríguez afirmó que muchos congresistas ya estarían en la mira del gobierno de Estados Unidos, especialmente en el denominado “quitavisas” Christopher Landau, el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, quien les ha eliminado el permiso de entrar a ese país a varios líderes del petrismo.

“Muchos de los que están aquí han tenido fotos muy bonitas con grupos terroristas; aquí hay Farcpolítica, ELN política, narcopolítica y los gringos no son bobos”, reclamó Rodríguez.

Eva Ferrer habló con Vicky Dávila sobre las denuncias contra Verónica Alcocer y Gustavo Petro. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana.

Según le dijo Ferrer a SEMANA, en uno de los viajes que hizo Alcocer a Venezuela habría traído 2,5 millones de dólares en efectivo.

“Viajes de ella. Está involucrado Manel Grau, está involucrado el primo (Mario Fernández Alcocer), está involucrado Agmeth (Escaf). Ahí hay un movimiento de dineros. Lo primero que conozco, y que me hacen saber, es que se van a Venezuela. Digo: ‘Esto se tiene que hacer público’. Hablando luego con Manel, me dice que de ese viaje se traen 2,5 millones de dólares”, afirmó quien era una de las amigas más cercanas a Alcocer en su momento.

Según dijo Ferrer, ocurrió en enero de 2023. “Manel me explica que traen 2,5 millones (de dólares). Entonces le digo: ‘¿Pero Gustavo sabe eso?’. Y me dice: ‘No’. Y digo: ‘Estáis locos’. Y entonces me dice que ese dinero, entre otras cosas, es para pagar la campaña del primo (de Verónica Alcocer)”, dijo.