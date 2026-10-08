Gustavo Bolívar reveló qué piensa Petro sobre volver a la Presidencia: “Yo se la puedo contestar”

Recientemente, el exmandatario Gustavo Petro invitó al presidente Abelardo De La Epriella a abrir “las puertas de la reelección”.

“Los vamos a derrotar en las urnas, no hay contemplación ni en el campo de guerra ni en el campo electoral. Colombia no puede retroceder nunca más”, dijo De La Espriella tras pronunciarse sobre las elecciones regionales del próximo año.

Tras lo anterior, Petro le respondió a De La Espriella en X: “Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado, señorito Abelardo Squiffo. Abra las puertas de la reelección y me enfrentará”.

Lo anterior generó revuelo político y en El Debate de SEMANA, el exsenador Gustavo Bolívar habló de si Petro estaría interesado en volver a gobernar desde la Casa de Nariño.

“Si la pregunta es si él quiere reelegirse, yo se la puedo contestar sin necesidad de que me vaya por las ramas. A él sí le gustaría, yo creo que a él sí le gustaría… sí, sí”, dijo Bolívar.

No obstante, Bolívar recalcó que no ha hablado con Petro después de lo que él le dijo a De La Espriella sobre reelección.

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“Pero sí en otras ocasiones, cuando estábamos gestionando las reformas políticas, el tema se tocó. Pero lo mismo, se dio esta discusión. Se puede pedir la reelección, pero no mientras se esté gobernando; se tiene que pedir para el siguiente gobierno, porque eso sí no tendría sentido, que uno cambie las normas a su acomodo, a su antojo y propio beneficio. Entonces, yo creo que si se quiere implementar la reelección, debería ser a partir del próximo presidente, no del que está gobernando”, agregó el exsenador en El Debate de SEMANA.

Al ser consultado sobre si los escándalos que salpicaron al gobierno Petro afectarían al expresidente en un eventual caso que quisiera aspirar nuevamente a la Presidencia, Bolívar respondió: “Bueno, el 21 de junio la mitad votó por él”.

“Ustedes recuerdan que la popularidad del gobierno, del presidente, el último mes, fue de 50, 51 %, casi el mismo porcentaje con el que fue elegido. Y yo lo que siento es que, a medida que vaya pasando el tiempo y que se vayan acabando las reformas sociales, los programas sociales, las entregas de tierras, los salarios mínimos que la gente va a empezar a ver a partir de diciembre, que van a ser muy mínimos, yo creo que la gente va a empezar a extrañar a Petro”, aseguró.

No obstante, el exsenador también opinó en El Debate que los “escándalos son innegables”.

“Pero la obra de gobierno es más grande que los actos que pudo haber de corrupción y que, seguramente, ojalá aparezcan, y ojalá vayan a la cárcel los que tengan que ir”, resaltó Bolívar en El Debate de SEMANA.