Le dicen al Gobierno De La Espriella lo que tiene que hacer ante propuesta de Petro de la reelección: “Muestra las garras”

Gustavo Petro desató una nueva controversia después de que utilizara su cuenta de X para pedirle al presidente Abelardo De La Espriella que abriera la puerta de la reelección y lograra de esta forma que los dos se enfrenten.
Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, le dijo al actual Gobierno lo que debería hacer ante las palabras del líder de la oposición.
“Qué cinismo el de Petro, qué cinismo el de un expresidente que al principio mostraba las orejas, pero hoy el lobo muestra las garras, alguien que nunca quiso irse del poder”, dijo.
Desde la visión del congresista, esto deja en evidencia que Petro en verdad nunca quiso abandonar la Presidencia y, por lo mismo, ahora está buscando la forma de volver.
Asimismo, Triana apuntó en contra de lo que hizo el exmandatario durante los cuatro años en los que estuvo en la Casa de Nariño. “Entregó un país descuadernado, un país en ruinas”, comentó.
"Qué cinismo el de Gustavo Petro (…) Hoy el lobo muestra las garras, nunca quiso irse del poder. Ahora que está afuera, quiere volver. Entregó un país en ruinas. Qué cinismo plantear la reelección": @TrianaCongreso #ElDebatehttps://t.co/eTPemwQ2Hf pic.twitter.com/k1KWvLrPNt— Revista Semana (@RevistaSemana) October 7, 2026
“Qué cinismo plantear la reelección cuando ve que un gobierno, que entró en dos meses, ha tenido todo el éxito en la lucha contra la criminalidad que no logró tener él en cuatro años”, agregó.
El representante recordó los escándalos que tuvo la anterior administración y que en estos momentos ha tenido que enfrentar el nuevo Ejecutivo.
"El problema se salió de madre (...) Estamos en manos de la delincuencia, necesitamos un estatuto que apriete": Jaime Arrubla. #ElDebatehttps://t.co/eTPemwQ2Hf pic.twitter.com/KmlPh7IveD— Revista Semana (@RevistaSemana) October 7, 2026
Por todo esto, el militante de Cambio Radical aseguró que lo que deberían hacer De La Espriella y su Gobierno es hacer caso omiso a esta propuesta.
“No se debe fijar ni siquiera en esto. (…) Yo creo que aquí el Estado colombiano tiene claro que a esto solo llegaríamos con una constituyente y con un referendo que, como ley, alguna de las dos será tramitada en el Congreso y luego revisada por la Corte Constitucional”, manifestó.
"Estamos en manos de la delincuencia. La política de paz total fue un desastre": Jaime Arrubla. #ElDebatehttps://t.co/eTPemwQ2Hf pic.twitter.com/cCrzs0R0JR— Revista Semana (@RevistaSemana) October 7, 2026
“En todo caso, seguramente no vamos a llegar allá solo para complacer al doctor Petro. ¿Será que le faltó dejar en ruinas a algún sector más? Lo que debe decirnos es para qué quisiera volver”, complementó.