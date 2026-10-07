Le responden en vivo a Iván Cepeda tras reprochar el estatuto antiterrorista: “Por eso celebro”

Rodrigo Lara, ministro del Interior, anunció que este jueves presentará ante el Consejo Superior de Política Criminal, el borrador del proyecto de ley que crea el estatuto antiterrorista. Se trata de un plan de seguridad al que le apunta el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

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“Cada día se corrobora con pruebas contundentes el carácter terrorista de estas organizaciones. El jueves presentaré en el Consejo de Política Criminal la pócima jurídica que necesitamos para enfrentarlos y derrotarlos: el estatuto antiterrorista”, dijo en X el jefe de la cartera del Interior.

En El Debate de SEMANA, Julio César Triana, representante a la Cámara de Cambio Radical, le respondió al congresista Iván Cepeda, quien dijo que ese proyecto gubernamental “podría dar lugar a toda clase de violaciones de derechos humanos”.

“Veo que algunos miembros del Pacto Histórico, especialmente el doctor Cepeda, ya salió a decir que esta norma, que entre otras cosas apenas será presentada mañana ante el Consejo Superior de Política Criminal, donde están la Rama Ejecutiva, la Legislativa, la Judicial y los órganos de control… pero ya salió a decir [Iván Cepeda] que era abiertamente inconstitucional y que acababa de tajo con la Constitución del 91. Por eso celebro que aquí esté el doctor Jaime Arrubla [En El Debate] para recordarle al doctor Cepeda que esta norma, por ser estatutaria, tendrá un control automático de la Corte Constitucional”, dijo Triana.

En ese sentido, el congresista explicó que la Corte Constitucional revisaría dicha norma “tanto en la forma como en el fondo”.

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“Y estoy seguro de que la Corte Constitucional no avalaría una norma que acabe de tajo, como lo dijo él en su mensaje [Iván Cepeda], con la Constitución del 91. No nos tiene que dar miedo tramitar esta norma. No nos tiene que dar miedo tramitar un estatuto antiterrorista. Lo que nos tiene que dar miedo es no hacer nada contra el terrorismo, contra sus finanzas ilegales, contra quienes financian el terrorismo y quedan impunes”, agregó en El Debate de SEMANA.

Cabe mencionar que, en su mensaje compartido en X el martes 6 de octubre, Cepeda también manifestó que el estatuto antiterrorista que promueve el Gobierno nacional es, supuestamente, “un compendio de decisiones y preceptos que sustituyen el Estado de derecho en Colombia y entronizan un régimen abiertamente dictatorial”.

“Llama la atención que su modelo de referencia principal sean instrumentos jurídicos y legales estadounidenses y no el derecho internacional público, el derecho de los derechos humanos o el derecho internacional humanitario. En esta línea de definición genérica, la forma en que caracteriza al terrorismo es especialmente vaga”, señaló también el senador del Pacto Histórico.