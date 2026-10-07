Le caen con toda a Petro por pedirle a Abelardo De La Espriella que “abra las puertas” de la reelección: “Se quita el disfraz”

El expresidente Gustavo Petro desató un nueva polémica después de que le pidiera al presidente Abelardo De La Espriella “abrir la puerta” de la relección y así lograr que los dos se enfrenten.

Humberto de la Calle se despacha contra Gustavo Petro: “Se enloqueció el loquero”

“Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado, señorito Abelardo Squiffo”, dijo en su cuenta de X.

El mensaje no pasó desapercibido y fueron varias las voces políticas que reaccionaron cuestionando duramente al exjefe de Estado.

Uno de los que habló fue el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Daniel Briceño. “Al final Petro sí buscaba la reelección, la sigue buscando y por eso amenaza a Abelardo”, dijo.

Asimismo, Andrés Forero, senador del Centro Democrático, se refirió a las palabras del exmandatario y le lanzó una dura pulla en su cuenta de X.

“Petro se termina de quitar el disfraz y revela que la constituyente que promovió sí era para buscar la reelección”, escribió.

Otro de los congresistas que reaccionó fue Alfredo Deluque, miembro del Partido de la U, que criticó la forma en la que el líder de la oposición pensó que el presidente De La Espriella estaba hablando de él por las fuertes frases que dijo.

“Lo curioso de esta respuesta del expresidente es que se da por aludido cuando Abelardo De La Espriella dice que hay que derrotar a los socios políticos del terrorismo y que Colombia no puede retroceder nuevamente”, comentó.

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Humberto de la Calle fue otro de los políticos que le cayó con todo a Petro por la propuesta que hizo. “Se enloqueció el loquero”, mencionó en su cuenta de X.

“Apenas comenzando un gobierno, hablar de reelección de expresidentes es un acto de irresponsabilidad histórica inédito. La consigna es tirarse este país”, agregó.

De la Calle cerró la publicación diciendo: “Dejar a un lado los problemas serios y acuciantes y continuar en el egoísmo politiquero es lo peor”.

El expresidente Iván Duque, por su parte, sostuvo que traer este “fantasma” de la reelección solo le interesa a la oposición para intentar desviar el debate.

No obstante, también hubo quienes, siendo muy cercanos a Petro, apoyaron esta idea e invitaron a que se tenga un debate que abra esta posibilidad de reelección.

Por ejemplo, Roy Barreras aseguró que esto podría ayudar a hacer realidad un escenario: Álvaro Uribe, Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella enfrentados en una misma campaña.

“Los tres dirigentes nacionales que tienen hoy sumados la mayoría absoluta en el Congreso para aprobar una constituyente o un acto legislativo para recibir la reelección”, señaló.