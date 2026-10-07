Humberto de la Calle se despacha contra Gustavo Petro: “Se enloqueció el loquero”

Humberto de la Calle sentó su posición sobre el más reciente comentario que emitió el expresidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X.

Citando una declaración de Abelardo De La Espriella, el exmandatario y líder del Pacto Histórico puso sobre la mesa la posibilidad de la reelección, prohibida por la ley.

“Yo a usted no le temo porque conozco al dedillo su pasado, señorito Abelardo Squiffo. Habrá (sic) las puertas de la reelección y me enfrentará”, comentó Petro.

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Las críticas no se hicieron esperar. Una de ellas fue la emitida por Humberto de la Calle en su cuenta de X.

Sin referenciar a Petro, el excongresista comentó: “Se enloqueció el loquero. Apenas comenzando un gobierno, hablar de reelección de expresidentes es un acto de irresponsabilidad histórica inédito”.

De la Calle agregó: “La consigna es tirarse este país. Dejar a un lado los problemas serios y acuciantes y continuar en el egoísmo politiquero es lo peor”.