Una mujer de 26 años fue rescatada por un uniformado de la Policía Nacional luego de caer al río San Alberto, en el departamento del Cesar.

La emergencia ocurrió en medio de una creciente que elevó el riesgo en el afluente y motivó la intervención del agente.

La alerta de la comunidad permitió atender la emergencia

De acuerdo con la información publicada por la policía, la reacción de las autoridades se produjo después de que habitantes de la zona reportaran lo sucedido.

Tras conocer la emergencia, el uniformado se lanzó al río para auxiliar a la mujer, pese a las difíciles condiciones que presentaba la corriente.

La intervención buscaba poner a salvo a la joven ante el peligro que representaba la creciente.

La actuación del policía fue destacada por la institución, que resaltó la importancia de responder oportunamente a este tipo de situaciones, en las que las condiciones del agua pueden dificultar las labores de rescate.

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