Por presunta corrupción, la Fiscalía ordenó una inspección a la Dirección de Bomberos de Bogotá

Una denuncia por presuntos hechos de corrupción recayó sobre la Dirección de Bomberos de Bogotá, debido a escenarios de contratación que resultaron irregulares, sobre los cuales advirtió el propio Gobierno nacional, así como por una millonaria inversión para enfrentar el fenómeno de las lluvias al inicio de este año.

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Las denuncias se convirtieron en una investigación que asumió la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía y que este jueves incluyó una inspección a la sede principal de la Dirección de Bomberos de Bogotá, con el objetivo de identificar y recuperar los elementos de prueba que ayuden a establecer las presuntas irregularidades.

Agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) adelantaron la inspección y encontraron la evidencia, además de los documentos que se requerían para establecer los presuntos hechos de corrupción que enrarecieron la contratación en la Dirección de Bomberos de Bogotá y que abrieron paso a las investigaciones.

“Funcionarios del CTI adelantaron diligencia de inspección en la sede de la Dirección Nacional de Bomberos, en Bogotá, en cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción”, señaló la Fiscalía.

Investigación en la Dirección de Bomberos de Bogotá. Foto: Bomberos Oficiales Soacha

Para los fiscales de la Dirección contra la Corrupción resulta fundamental adelantar la inspección y recuperar todos los elementos de prueba, y la evidencia necesaria, en el propósito de establecer si los hechos denunciados corresponden a actos de corrupción y quiénes serían los responsables.

“La actividad buscaba recopilar evidencia y elementos materiales probatorios, como parte de una indagación que se sigue por posibles irregularidades en contratos suscritos por la entidad para atender la emergencia por la temporada de lluvias que enfrentó el país en febrero del presente año”, advirtió el ente acusador.

La Fiscalía adelantó una inspección en Bomberos. Foto: Bomberos de Bogotá

Con los elementos de prueba y toda la evidencia recuperada, los fiscales analizarán el material y tomarán las determinaciones del caso, que podrían incluir llamados a interrogatorio de los funcionarios que estuvieron a cargo de la contratación en la unidad de Bomberos de Bogotá y, de ser necesario, ordenar la imputación de cargos.