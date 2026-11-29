Una red de estafas en internet fue desmantelada por las autoridades tras la captura de seis personas que ya están siendo judicializadas por la Fiscalía General de la Nación, que se encargaban de engañar a usuarios para captar su dinero, a través del pago de Soat y el Pico y Placa Solidario.

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“Entre los procesados se encuentra el señalado cabecilla de la estructura criminal, dos desarrolladores web, una persona encargada de hacer contacto directo con las víctimas y dos mujeres involucradas en actividades de apoyo técnico y financiero”, afirmó el director especializado contra delitos informáticos de la Fiscalía, Armando Colmenares.

Según detalló la Fiscalía, las páginas engañaban a los ciudadanos aparentando ser los sitios oficiales de la Secretaría Distrital de Movilidad, sin embargo, el dinero era captado de manera ilegal y sin que los ciudadanos lograran pagarle satisfactoriamente al Distrito.

La estructura habría logrado estafar a más de 294 personas que pretendían pagar estos servicios y fueron engañados.

En la investigación se ha encontrado que habrían creado por lo menos 150 páginas a través de las cuales realizaban esta captación ilegal, las cuales fueron creadas entre el 2022 y 2025. Los diseños de estos sitios eran similares a los de las páginas oficiales del Distrito, por lo que no eran sencillos de identificar como fraudulentos.

Para engañar a los usuarios, los criminales utilizaban estrategias de publicidad digital y posicionamiento en los motores de búsqueda para que los sitios fraudulentos aparecieran en los primeros resultados cuando una persona iba a pagar por estos servicios.

No solo habrían operado en la capital y el país, sino que, según la investigación que adelanta la Fiscalía, también habrían logrado tener incidencia en otras naciones en las que también estafaban ciudadanos con otros servicios.

Casi 300 personas fueron estadas. Foto: Getty Images y Colprensa - Vanguardia

Los seis capturados fueron detenidos en operativos conjuntos realizados en Bogotá y distintos municipios cercanos a la capital, como Fusagasugá y Soacha, ambos en Cundinamarca.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de un juez de control de garantías por un fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos.

La Fiscalía ya les imputó a los presuntos delincuentes cargos por los delitos de concierto para delinquir y suplantación de sitios web para capturar datos personales, pero ninguno de los delincuentes aceptó los cargos.

Las recomendaciones de las autoridades para los ciudadanos es que verifiquen al momento del pago de estos servicios que se trata de páginas oficiales y no caer en estas estafas por parte de delincuentes que no solo engañan a las personas con las páginas fraudulentas, y no se logra realizar el procedimiento, sino que pueden llegar a vulnerar datos sensibles de las personas.