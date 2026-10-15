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“La autopista Sur no es suya”: alcalde de Soacha, Julián Sánchez, hizo importante solicitud a la ANI

El mandatario local reclamó públicamente ante la ANI por la improvisación en las obras de la concesión Vía Sumapaz.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

15 de octubre de 2026 a las 7:51 p. m.
Alcalde de Soacha estalla contra la concesión Vía Sumapaz por caos vehicular en la Autopista Sur.
Alcalde de Soacha estalla contra la concesión Vía Sumapaz por caos vehicular en la Autopista Sur. Foto: @JulianPericoJr

La movilidad en el corredor que conecta a Soacha con la capital del país alcanzó un punto crítico tras las fuertes precipitaciones registradas la tarde del pasado miércoles 14 de octubre.

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A los encharcamientos e inundaciones frecuentes de la temporada invernal se sumaron severos represamientos vehiculares provocados por intervenciones viales no notificadas.

Ante la desesperación de miles de conductores y usuarios del transporte público, la administración municipal decidió elevar un duro reclamo contra la firma encargada del mantenimiento de la autopista Sur.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, denunció abiertamente la falta de planeación por parte del privado y el impacto directo que esto genera en la cotidianidad de los habitantes del municipio.

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“La concesionaria Vía Sumapaz viene realizando intervenciones en la autopista Sur sin ningún tipo de información previa a la comunidad ni a la Administración Municipal. Y como si fuera poco, las ejecuta en las horas pico, justo cuando miles de trabajadores, estudiantes y familias salen de Soacha hacia Bogotá”, afirmó el mandatario local, calificando la situación de inaceptable dada la saturación habitual del corredor.

Exigencias formales a la Agencia Nacional de Infraestructura

En su pronunciamiento, el mandatario recordó que la ciudad ya soporta un volumen considerable de carga operativa debido a las construcciones de las fases II y III de TransMilenio.

Sin embargo, enfatizó que los problemas generados por las obras de infraestructura planeadas para el largo plazo no justifican la falta de consideración en el manejo del tráfico diario por parte de las concesiones viales habilitadas por el Gobierno Nacional.

Por esta razón, la Alcaldía de Soacha dirigió un requerimiento puntual a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad encargada de la supervisión de dicho contrato de concesión.

“Soacha ya está haciendo un esfuerzo enorme. Soportamos los efectos de la temporada de lluvias y las obras de TransMilenio… Pero lo que no vamos a aceptar es tener que cargar, además, con la mala planeación de una concesión que actúa como si la vía fuera suya”, aseveró Sánchez.

Entre las peticiones concretas presentadas a la autoridad nacional destacan tres puntos de cumplimiento obligatorio:

  • Exigir a la concesionaria la notificación anticipada de cada frente de trabajo programado en la vía.
  • Prohibir de manera categórica la realización de mantenimientos o intervenciones durante las horas de mayor flujo de salida y retorno.
  • Concertar con la Secretaría de Movilidad de Soacha un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) articulado y eficiente.

El gobierno municipal ratificó que mantendrá los controles en la zona e insistirá ante los organismos nacionales hasta que se establezca una regulación clara para las obras sobre la autopista Sur.