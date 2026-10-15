“La autopista Sur no es suya”: alcalde de Soacha, Julián Sánchez, hizo importante solicitud a la ANI

La movilidad en el corredor que conecta a Soacha con la capital del país alcanzó un punto crítico tras las fuertes precipitaciones registradas la tarde del pasado miércoles 14 de octubre.

Un hombre murió por las fuertes lluvias en Soacha: vías inundadas y hasta una peligrosa espuma por culpa del agua

A los encharcamientos e inundaciones frecuentes de la temporada invernal se sumaron severos represamientos vehiculares provocados por intervenciones viales no notificadas.

Ante la desesperación de miles de conductores y usuarios del transporte público, la administración municipal decidió elevar un duro reclamo contra la firma encargada del mantenimiento de la autopista Sur.

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez, denunció abiertamente la falta de planeación por parte del privado y el impacto directo que esto genera en la cotidianidad de los habitantes del municipio.

Grave inundación en la autopista Sur: afectación en Soacha suspende operación de TransMilenio

La concesionaria @ViaSumapaz viene realizando intervenciones en la Autopista Sur sin ningún tipo de información previa a la comunidad ni a la Administración Municipal. Y como si fuera poco, las ejecuta en las horas pico, justo cuando miles de trabajadores, estudiantes y familias salen de Soacha hacia Bogotá. El resultado lo vivimos todos los días: trancones interminables, horas perdidas en la vía, gente que llega tarde a su trabajo y un corredor que ya no da más. Soacha ya está haciendo un esfuerzo enorme. Soportamos los efectos de la temporada de lluvias y las obras de TransMilenio, que entendemos como necesarias para el futuro de la movilidad regional. Pero lo que no vamos a aceptar es tener que cargar, además, con la mala planeación de una concesión que actúa como si la vía fuera suya. Por eso hago un llamado directo a la @ANI_Colombia, como entidad que vigila este contrato: 1. Que exija a la concesión informar con anticipación cada intervención. 2. Que prohíba los trabajos en horas pico de salida y regreso de la ciudad. 3. Que se coordine con la Alcaldía de Soacha un plan de manejo de tráfico real. La concesionaria no puede seguir haciendo lo que quiere. La Autopista Sur es de los ciudadanos, y a ellos se les debe respeto. Desde la Alcaldía vamos a seguir exigiendo hasta que haya orden en este corredor. #AutopistaSur #Soacha — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 15, 2026

“La concesionaria Vía Sumapaz viene realizando intervenciones en la autopista Sur sin ningún tipo de información previa a la comunidad ni a la Administración Municipal. Y como si fuera poco, las ejecuta en las horas pico, justo cuando miles de trabajadores, estudiantes y familias salen de Soacha hacia Bogotá”, afirmó el mandatario local, calificando la situación de inaceptable dada la saturación habitual del corredor.

Exigencias formales a la Agencia Nacional de Infraestructura

En su pronunciamiento, el mandatario recordó que la ciudad ya soporta un volumen considerable de carga operativa debido a las construcciones de las fases II y III de TransMilenio.

🚧 En el sector de Julio Rincón adelantamos tres intervenciones para atender las afectaciones ocasionadas por las fuertes lluvias en #Soacha. ✅ Limpieza del desarenador de Carrera Novena Este, para retirar el material acumulado. ✅ Retiro de piedras, lodo y residuos arrastrados desde la parte alta de la comuna 4 que afectaron la vía pública. ✅ Mantenimiento preventivo antes de la emergencia perfilamos la vía de acceso, realizamos limpieza con el equipo Vactor y recuperamos un punto crítico de acumulación de basuras en la cancha Manuel Arango. Hoy regresamos al sector para verificar las condiciones y realizar nuevas para reducir nuevas emergencias. — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 15, 2026

Sin embargo, enfatizó que los problemas generados por las obras de infraestructura planeadas para el largo plazo no justifican la falta de consideración en el manejo del tráfico diario por parte de las concesiones viales habilitadas por el Gobierno Nacional.

Por esta razón, la Alcaldía de Soacha dirigió un requerimiento puntual a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), entidad encargada de la supervisión de dicho contrato de concesión.

🚧 Con minicargadores y volquetas intervenimos los sectores de Nuevo Colón y Quintanares, retirando el barro, las piedras y los residuos que las fuertes lluvias de ayer arrastraron desde la parte alta de la comuna 4. Esta acumulación obstruye las redes de alcantarillado y es uno de los factores que contribuyen a las inundaciones en la Autopista Sur, afectando a residentes y comerciantes de este importante sector de la comuna 5. — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) October 15, 2026

“Soacha ya está haciendo un esfuerzo enorme. Soportamos los efectos de la temporada de lluvias y las obras de TransMilenio… Pero lo que no vamos a aceptar es tener que cargar, además, con la mala planeación de una concesión que actúa como si la vía fuera suya”, aseveró Sánchez.

Entre las peticiones concretas presentadas a la autoridad nacional destacan tres puntos de cumplimiento obligatorio:

Exigir a la concesionaria la notificación anticipada de cada frente de trabajo programado en la vía.

Prohibir de manera categórica la realización de mantenimientos o intervenciones durante las horas de mayor flujo de salida y retorno.

Concertar con la Secretaría de Movilidad de Soacha un Plan de Manejo de Tráfico (PMT) articulado y eficiente.

El gobierno municipal ratificó que mantendrá los controles en la zona e insistirá ante los organismos nacionales hasta que se establezca una regulación clara para las obras sobre la autopista Sur.