Coronel (r) Raimundo Malagón, rescatado en la Operación Jaque, apoya a Abelardo de la Espriella

El coronel (r) Raimundo Malagón anunció su respaldo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella para la segunda vuelta que se celebra este domingo 21 de junio.

La actriz Jessica Cediel se sumó a la campaña de Abelardo de la Espriella

Malagón fue secuestrado por las Farc en 1998, cuando estaba al servicio de las Fuerzas Militares, y regresó a la libertad gracias a la Operación Jaque que se desarrolló en 2008 y en la que la Fuerza Pública rescató a 15 personas que habían estado en cautiverio.

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Con el respaldo del coronel (r), el candidato presidencial sigue sumando apoyo de quienes integraron las Fuerzas Armadas de Colombia.