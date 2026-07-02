Alerta fiscal: Contraloría advierte que el Gobierno tendría que recortar presupuesto por falta de ingresos

La Contraloría General de la República lanzó una grave alerta frente al hueco de casi 27 billones de pesos que actualmente tiene Colombia para su presupuesto del 2026. Esta situación estaría obligando a replantear un posible recorte del gasto para este año.

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La situación se estaría convirtiendo en un panorama desalentador para el gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella, y su vicepresidente José Manuel Restrepo, quienes llegarán al poder el próximo 7 de agosto con este enorme reto económico.

El informe de la Contraloría explicó que el nuevo Gobierno tendrá que atender dichos desafíos para preservar la sostenibilidad pública de las finanzas del país y la estabilidad macroeconómica del país para mantener un crecimiento continuo.

Mediano plazo

En cuanto al marco fiscal a mediano plazo para este año, el ente de control advirtió que la reducción de las proyecciones de ingresos y la necesidad de ajustar la trayectoria del gasto, muestran un escenario más exigente para las finanzas del gobierno entrante.

Con corte al 16 de junio de 2026, el Presupuesto General de la Nación estableció una meta de recaudo de 321 billones de pesos, incluidos los tributos incluidos en la emergencia decretada el año pasado, y los impuestos creados en el año vigente.

Sin embargo, esa meta con la anunciada en la revisión del Plan Financiero 2026, que estableció un recaudo de 291 billones de pesos, demuestra un desfase, según la Contraloría, entre los ingresos estimados en la programación fiscal y lo previsto en la programación presupuestal.

Ese desfase de 27 billones de pesos se estaría convirtiendo en el principal riesgo de la financión de programas e inversiones, por lo que el gobierno de De La Espriella tendría que reducir el gasto para mantener las finanzas del país.

Presión fiscal

La Contraloría también halló durante esta revisión que el país está teniendo menores ingresos esperados por una suma de 25.4 billones pesos, frente a la estimación que hizo en su momento el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025.

Con esta situación la Contraloría le pidió al nuevo Gobierno que fortalezca el rigor técnico para estimar los ingresos y el uso de supuestos fiscales, para reducir la probabilidad de ajustes presupuestales de gran magnitud durante la vigencia, como estaría ocurriendo en la actualidad.

El ente de control liderado por Carlos Hernán Rodríguez detalló: “Las decisiones y políticas que permitan superar de manera más acelerada la situación de déficit estructural del Gobierno Nacional Central estarán en manos del próximo gobierno”.

Esas estrategias, según la Contraloría, deberán ajustar ingresos, gastos, fortalecer crecimiento económico y del producto interno bruto (PIB), y elementos fundamentales para consolidar la estabilidad fiscal.

Por eso el informe fiscal advirtió que para la ejecución del presupuesto para este año se podrían ver afectados sectores como transporte y salud que, hasta el momento, tienen ejecuciones de apenas 10,8% y 9,4%, respectivamente.