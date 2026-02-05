“Fue un abuso sexual sistemático”: la acusación contra un exdirectivo de la Fiscalía por abuso a una subalterna. ¿De quién se trata?

César Rojas Arias fue director seccional de fiscalías en el Magdalena y, mientras ocupó el alto cargo, según la propia Fiscalía, aprovechó su condición para mantener sometida a una funcionaria y obligarla a complacer sus “pretensiones sexuales”. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó cargos y ahora presentó la acusación formal en su contra.

Dijo la Fiscalía en la acusación contra el exdirectivo que sería el presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual. Pedirán una condena en su contra.

La Fiscalía obtuvo las declaraciones y las evidencias necesarias para concluir en la presunta responsabilidad Foto: ALEJANDRO ACOSTA/ SUMINISTRADO A SEMAN

“El exfuncionario, durante casi nueve meses, habría aprovechado su cargo y jerarquía en la entidad para asediar y perseguir de manera sistemática a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales con el único propósito de que accediera a sus pretensiones sexuales”, señaló la Fiscalía.

En el curso de la investigación, la Fiscalía obtuvo las declaraciones y las evidencias necesarias para concluir en la presunta responsabilidad de los exdirectivos en los delitos que fueron imputados y que advierten los actos abusivos y sexuales en contra de la funcionaria que denunció el acoso, el abuso al que fue sometida.

“De acuerdo con la investigación que se siguió con un enfoque diferencial de género y de protección integral a la víctima, los actos indebidos y otras conductas de índole sexual no consentidas por parte de un superior causaron un grave daño emocional a la mujer”, reveló la Fiscalía en la acusación.

Se conoció que durante la audiencia de imputación realizada ante un magistrado con función de control de garantías del Tribunal Superior de Bogotá, el señor Rojas Arias no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía, lo que abrió paso a los términos para radicar el escrito de acusación.

"La Fiscalía General de la Nación imputó al exdirector seccional, César Rojas Arias, como posible responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual", advirtió el ente acusador al momento de hacer la imputación de cargos.

El ente acusador advirtió que se trató de un abuso sexual sistemático y que dejó como responsable al exdirectivo y víctima a la funcionaria que denunció los hechos ante la misma Fiscalía.