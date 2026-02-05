Nación

“Fue un abuso sexual sistemático”: la acusación contra un exdirectivo de la Fiscalía por abuso a una subalterna. ¿De quién se trata?

La Fiscalía acusó a un exalto funcionario de la entidad por acceso carnal violento contra una subalterna.

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 4:52 p. m.
La Fiscalía obtuvo las declaraciones y las evidencias necesarias para concluir en la presunta responsabilidad.
César Rojas Arias fue director seccional de fiscalías en el Magdalena y, mientras ocupó el alto cargo, según la propia Fiscalía, aprovechó su condición para mantener sometida a una funcionaria y obligarla a complacer sus “pretensiones sexuales”. Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia le imputó cargos y ahora presentó la acusación formal en su contra.

Dijo la Fiscalía en la acusación contra el exdirectivo que sería el presunto responsable de los delitos de acceso carnal violento agravado, acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, acto sexual violento agravado y acoso sexual. Pedirán una condena en su contra.

“El exfuncionario, durante casi nueve meses, habría aprovechado su cargo y jerarquía en la entidad para asediar y perseguir de manera sistemática a una subalterna, y amenazarla con traslados y retaliaciones laborales con el único propósito de que accediera a sus pretensiones sexuales”, señaló la Fiscalía.

En el curso de la investigación, la Fiscalía obtuvo las declaraciones y las evidencias necesarias para concluir en la presunta responsabilidad de los exdirectivos en los delitos que fueron imputados y que advierten los actos abusivos y sexuales en contra de la funcionaria que denunció el acoso, el abuso al que fue sometida.

La Fiscalía obtuvo las declaraciones y las evidencias necesarias para concluir en la presunta responsabilidad
La Fiscalía obtuvo las declaraciones y las evidencias necesarias para concluir en la presunta responsabilidad

