Benedetti rinde indagatoria ante Corte Suprema por escándalo de Fonade; asegura que la magistrada Lombana tiene un “delirio” en su contra

“A mí el sábado pasado me extirparon un políporo cancerígeno de 5 centímetros. Yo le había pedido a ella que me diera un plazo porque me citó en menos de 72 horas. No lo quiso hacer, me pasó de los viernes para el lunes, hoy aquí estoy convaleciente, el médico me dijo que tenía que estar 3 o 4 días acostado, no llevo ni dos y estoy aquí parado. Eso es para que usted vea el delirio furioso que tiene ella por perseguirme”, dijo Benedetti.