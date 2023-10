Primicia | Laura Sarabia, mano derecha del presidente Petro, esquivó demanda que pedía anular uno de sus nombramientos

Sin embargo, en un complejo análisis jurídico, el Tribunal consideró que pese a lo reclamado no existía ninguna irregularidad. “Los argumentos esgrimidos por el libelo de la demanda no tienen vocación de prosperar, pues, (....) no se encontró una vulneración a los postulados constitucionales, así como tampoco se acreditó que el presidente de la República no fuera el competente para designar a la señora Laura Camila Sarabia Torres como Jefe del Gabinete Presidencial”.