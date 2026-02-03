Confidenciales

Comisión de Acusación abrió investigación contra la magistrada Cristina Lombana tras tutela de Armando Benedetti

Es la primera ocasión en la que esa corporación investiga a un magistrado la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.

Redacción Semana
3 de febrero de 2026, 1:04 p. m.
Ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada de la Sala Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.
Ministro del Interior, Armando Benedetti, y la magistrada de la Sala Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana. Foto: SEMANA

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación disciplinaria contra la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana.

La decisión se da en medio del proceso que la enfrenta al ministro del Interior, Armando Benedetti, con la togada, por la que el funcionario del Gobierno nacional había interpuesto una acción de tutela, cuestionando las demoras de esa corporación para avanzar en el proceso contra Lombana.

Este caso, de los tantos en los que Benedetti y Lombana se han encontrado en tribunales, también está relacionado con la recusación que interpuso el jefe de la cartera política en contra de la misma magistrada.

Es la primera ocasión en la que se abre una investigación a un magistrado de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia dentro de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara, la instancia llamada a investigar a los magistrados y también al presidente de la República.

Política

Días atrás, un fallo de tutela le había dado la razón a Benedetti en medio de un proceso contra el representante, Juan Carlos Wills, por las demoras en el avance de ese proceso.

