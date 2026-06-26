Martha Peralta, senadora del Pacto Histórico investigada por el caso de corrupción de la UNGRD, quien fue detenida y luego liberada por orden de la Corte Suprema de Justicia, cambiará su equipo jurídico.

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La congresista emitió un comunicado en el que informa que, por decisión de su despacho, el abogado Henry Montes fue desvinculado de la representación jurídica del caso en el que es señalada de beneficiarse de los recursos que se desviaron de la entidad para sobornar congresistas.

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La oficina de Peralta emitió un comunicado en el que aclara que “su salida no obedeció a una renuncia por parte del profesional, sino a una determinación adoptada por la senadora en el marco de la estrategia jurídica que se implementará en adelante”.