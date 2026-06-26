María Fernanda Cabal no guardó silencio tras ultimátum de Abelardo De La Espriella a los grupos criminales: les recordó a Petro

Este jueves 25 de junio, Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, dio un ultimátum a los grupos criminales.

“A esas personas que están al margen de la ley, un mensaje categórico: disponen de un mes para entrar en razón y organizar su sometimiento al Estado de derecho. En mi Gobierno no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables, como la que recibieron del régimen que está llegando a su fin. La convivencia del actual Gobierno con el crimen organizado es asqueante y vergonzosa”, dijo el Tigre.

Procurador Gregorio Eljach y su opinión tras el ultimátum de Abelardo De La Espriella a los grupos criminales

La senadora María Fernanda Cabal no guardó silencio ante lo dicho por De La Espriella. La congresista les habló a los criminales y les recordó al presidente Gustavo Petro.

“Sinvergüenzas bandidos, ya no estará Petro y su camarilla para que los protejan”, expresó Cabal en X en la mañana del viernes 26 de junio.