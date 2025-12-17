Política

Comisión de Acusación: Benedetti pide la suspensión provisional de la magistrada Cristina Lombana

La petición se hizo en medio de una diligencia que tiene lugar este miércoles en la Comisión de Acusación.

Redacción Semana
17 de diciembre de 2025, 3:24 p. m.
Armando Benedetti y Cristina Lombana.
Armando Benedetti y Cristina Lombana. Foto: SEMANA

SEMANA conoció que el ministro del Interior, Armando Benedetti, solicitó ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes la suspensión provisional de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en medio de la denuncia que instauró en su contra por presuntas irregularidades.

Benedetti fue citado a las 10:00 a. m. de este miércoles para que ampliara la queja que instauró sobre Lombana, a quien ha cuestionado ampliamente por el trámite que le ha dado a las investigaciones que lo involucran en la Corte y, recientemente, por el allanamiento que ordenó en una de sus propiedades en el departamento del Atlántico. Antes las dudas del caso, Lombana ha defendido su proceder.

Estos han sido algunos reparos del ministro del Interior: “Señores de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, no tengo debido proceso. Todas las mentiras de Camilo Enciso son filtraciones que salen con distorsión de mi proceso que lleva Cristina Lombana, como es el caso de la factura del pago de un hotel. No tengo derecho a la justicia. ¿Por qué filtran todo mi proceso?“.

Armando Benedetti gana tutela: Comisión de Acusaciones deberá definir investigación contra la magistrada Cristina Lombana

La teoría del ministro del Interior es que Lombana no pretendería confirmar alguna conducta, sino juzgarlo con conjeturas: “Está enferma y obsesionada conmigo. Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos, entre ellos mis hijos menores de edad, esposos y esposas de mis tíos y tías, primos. Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación".

En el caso específico del allanamiento, él lo calificó como un abuso de poder y anticipó que acudirá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se analice su situación: “Denuncio que la magistrada Lombana increpa, tortura y amenaza testigos para que me incriminen o me inventen delitos. He tenido bastante información sobre el tema”.

En medio de las declaraciones que ha emitido en sus redes sociales, el ministro del Interior le pidió a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que le pongan atención a la supuesta persecución “desatada y obsesionada” que la magistrada tendría contra él: “Sin una sola prueba, sin un solo testigo. Insisto en la súplica. Espero escuchen mi llamado de atención”.

“Salió corriendo”: el ministro Armando Benedetti informó que el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, solicitó vacaciones en medio de escándalo

