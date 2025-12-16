Suscribirse

“Salió corriendo”: el ministro Armando Benedetti confirmó que el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, solicitó vacaciones en medio de escándalo

Carrillo, sin poder hablar con Petro, salió de vacaciones. Buscaría ganar tiempo para dialogar con el jefe de Estado.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 12:33 p. m.
Angie Rodríguez y Armando Benedetti desataron un huracán de señalamientos en contra de Carlos Carrillo.
Angie Rodríguez y Armando Benedetti desataron un huracán de señalamientos en contra de Carlos Carrillo. | Foto: Semana

El director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), Carlos Carrillo, solicitó ante la presidencia un período de vacaciones en medio del escándalo que le propinó la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien denunció que él había fallado en la ejecución durante su paso por la gerencia del Fondo Adaptación.

Así lo confirmó en W Radio el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien precisó que el descanso fue aprobado por parte de la Presidencia.

Carrillo solicitó las vacaciones horas después de que le escribiera vía WhatsApp al presidente Petro y le solicitara una audiencia para entregarle su versión sobre sus fallas como ejecutor. No obstante, el alto funcionario, cercano al Polo Democrático, no recibió respuesta por parte del jefe de Estado.

“Algo más triste: presentó vacaciones. Ustedes saben que los funcionarios cuando no quieren que los boten- no creo que lo fueran a botar ni quería que lo sacarán- salen corriendo. Él salió corriendo para que le aceptaran una carta pidiendo vacaciones, lo que hacen los funcionarios cuando los pretenden sacar”, informó.

Angie Rodríguez, Armando Benedetti, Carlos Carrillo y Gustavo Petro.
Angie Rodríguez, Armando Benedetti, Carlos Carrillo y Gustavo Petro. | Foto: FOTOS: SEMANA/FOTO GUSTAVO PETRO: PRESIDENCIA.

Benedetti confesó que a las 8:00 de la noche de este lunes, 15 de diciembre, conoció la decisión de Carrillo de pedir vacaciones. “Me dio risa, me pareció un chiste”, expresó.

SEMANA confirmó que Carrillo no ha logrado entrevistarse con Petro. Y si el mandatario no responde sus mensajes, será complejo porque quien atiende la agenda del jefe de Estado es la directora del Dapre, Angie Rodríguez, quien le “declaró la guerra” al director de la UNGRD, según ha expresado él.

Carrillo espera dialogar directamente con Petro en las próximas horas porque, según Angie Rodríguez, el presidente está enterado de sus salidas en los medios de comunicación a cuestionar el trabajo que adelantó el hoy director de la UNGRD durante la gerencia del Fondo Adaptación.

Si eso es así, ¿por qué Gustavo Petro no llama a Carrillo y le pide la renuncia o, al menos, le manifiesta su inconformismo y evita que el escándalo crezca como espuma? Ese es el interrogante que se hacen varios funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Quienes conocen a Gustavo Petro saben que, cuando toma una decisión, no busca intermediarios.

Carlos Carrillo, director de la UNGRD; Angie Rodríguez, directora del Dapre y Armando Benedetti, ministro del Interior
Carlos Carrillo, director de la UNGRD; Angie Rodríguez, directora del Dapre y Armando Benedetti, ministro del Interior | Foto: Fotografías de SEMANA

No se puede olvidar que hace una semana llamó al ministro de la Igualdad, Juan Florián, y pidió la renuncia del viceministro Dumar Guevara, luego de que el país conociera unos chats en los que el exfuncionario se refería a Andrea Petro, hija del jefe de Estado, como “hp”.

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.
Angie Rodríguez. Armando Benedetti. Carlos Carrillo | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Fuentes al interior de la Casa de Nariño le informaron a SEMANA que Petro está evaluando los señalamientos contra Carlos Carrillo antes de tomar una decisión, pues una cosa es que se le acuse de ser un mal ejecutor y otra muy distinta que se le señale de corrupción, como lo ha afirmado Rodríguez.

Angie Rodríguez y Armando Benedetti desataron un huracán de señalamientos en contra de Carlos Carrillo.

