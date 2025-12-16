Confidenciales
Gobierno Petro convoca al Congreso a sesiones extraordinarias
El anuncio lo formalizó el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de un decreto.
El Gobierno Petro emitió un decreto en el que convocó al Congreso de la República a sesiones extraordinarias desde el 17 de diciembre de 2025 hasta el 16 de febrero de 2026.
Se estableció que, durante este tiempo, el Legislativo deberá ocuparse del siguiente asunto:
“Trámite de aprobación de los ascensos de oficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, conferidos por el Gobierno nacional”, se lee en el decreto firmado por el ministro del Interior, Armando Benedetti.