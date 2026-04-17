María Corina Machado responde a Gustavo Petro por su propuesta sobre Venezuela: “Suena a una amenaza”

La líder opositora venezolana María Corina Machado respondió este viernes, 17 de abril, con dureza al presidente colombiano Gustavo Petro desde Madrid, donde se encuentra en una gira de encuentros con líderes políticos europeos.

Petro había planteado una “cogobernanza” de uno a dos años entre el chavismo y la oposición venezolana, y advirtió que podría haber muertos si Machado regresaba al país. Además, la acusó de representar “una oposición no democrática” con intenciones de “vendetta política”.

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La respuesta de Machado fue directa. “Eso suena a una amenaza del señor Petro”. Agregó que “si hay algo que tenemos claro los venezolanos es que hemos enfrentado la violencia política, la persecución, la tortura de un régimen que le tiene miedo a la gente. Yo le tengo confianza a los venezolanos y el señor Petro no debería estar alertando, amenazando o azuzando la violencia en nuestro país”, dijo.

La dirigente opositora subrayó que lo que busca la oposición es superar precisamente los años de violencia del chavismo, y que esa superación pasa por una vía que, en su opinión, no tiene refutación posible en democracia: una elección. “¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo a una elección?”, preguntó.

Gustavo Petro aseguró que con María Corina Machado en el poder, habría violencia en Venezuela. Foto: SEMANA

Machado insistió en que quienes tienen legitimidad son quienes ganaron las elecciones de 2024. “Lo que estamos planteando quienes ganamos una elección, quienes somos el gobierno electo, es tener unas elecciones limpias y libres donde todos participen”, aseguró.

La dirigente opositora también hizo referencia al presidente brasileño Lula da Silva, quien el día anterior había recomendado que Venezuela celebrara un proceso electoral como salida a la crisis, aunque luego matizó esa postura. “Lula decía ayer que recomendaba que en Venezuela hubiese un proceso electoral, que era la salida. Claro, hoy va hacia atrás porque va hacia adelante y hacia atrás”, dijo Machado, al sugerir que las posiciones de la izquierda regional sobre Venezuela cambian sin consistencia.

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Para María Corina Machado, la propuesta de cogobernanza de Petro no es una salida, sino una trampa. “Hay algunos que pretenden mantener un statu quo que garantiza privilegios e impunidad. Y nosotros representamos precisamente el fin de los privilegios y el fin de la impunidad”, afirmó.

La líder de la oposición, María Corina Machado, arremetió duramente contra la propuesta del presidente colombiano. Foto: AP

Y cerró con una recomendación al mandatario colombiano: “Le recomiendo al señor Petro que se concentre en buscar la paz en Colombia y no en promover violencia en Venezuela”, dijo la líder opositora venezolana desde España en respuesta a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el vecino país.

Las declaraciones de Petro se produjeron durante su intervención en el programa Los Desayunos de RTVE y EFE, en Madrid. El mandatario colombiano sostuvo que entre el pueblo venezolano existe “un gran temor” al regreso de Machado si esta decide acometer una “vendetta política”, e insistió en la conveniencia de generar confianza entre ambas partes antes de convocar elecciones libres.

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Petro señaló que tras un periodo de cogobernanza se podrían convocar “unas elecciones libres de verdad” y anunció que viajará a Caracas el próximo 24 de abril para reunirse con la presidenta encargada Delcy Rodríguez.