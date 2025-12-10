Suscribirse

Estados Unidos castiga red internacional que reclutaba colombianos y menores para luchar en África

Las sanciones incluyen organizaciones de colombianos que se encargaban de reclutar connacionales para unirse a las filas paramilitares de Sudán.

Redacción Mundo
10 de diciembre de 2025, 9:13 p. m.
Las fuerzas especiales son cada vez más solicitadas a nivel de defensa
Unos grupos de reclutamiento de colombianos fue sancionada económicamente en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Estados Unidos anunció el martes 9 de diciembre que impuso sanciones a una red transnacional que, según señaló, recluta a exmilitares colombianos, e inclusive a niños, para combatir con paramilitares en la guerra civil en Sudán.

La guerra en Sudán, que estalló en abril de 2023, enfrenta al ejército sudanés y al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR). El conflicto ha causado miles de muertos y desplazado a millones de personas, sumiendo al país en la “peor crisis humanitaria” del mundo, según la ONU.

El mes pasado, el jefe del ejército sudanés, el general Abdel Fatah al Burhan, pidió al presidente estadounidense Donald Trump que ponga fin a la guerra civil, pero los intentos de negociar la paz han fracasado repetidamente a lo largo del conflicto.

El departamento del Tesoro emitió un comunicado en las últimas horas.
El departamento del Tesoro emitió un comunicado sobre las sanciones esta semana. | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El pasado martes, el Departamento del Tesoro estadounidense dijo que sancionó a cuatro personas y cuatro entidades.

Contexto: Advertencia en el Caribe: el radar de EE. UU. instalado en país vecino de Venezuela ya está operativo

Las medidas apuntan contra una red transnacional que “recluta exmilitares colombianos y entrena a soldados, incluidos niños” para luchar para las FAR, según un comunicado.

“Las FAR han mostrado una y otra vez que están dispuestas a atacar a civiles, incluidos bebés y niños”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John Hurley, citado en el texto.

Armada de Sudán
La guerra civil en Sudán inició en el 2023. | Foto: AFP

Uno de los sancionados es Álvaro Andrés Quijano Becerra, un militar colombiano retirado que también tiene ciudadanía italiana y reside en Emiratos Árabes Unidos. Washington lo acusa de desempeñar “un papel central en el reclutamiento y despliegue de exmilitares colombianos en Sudán”.

Contexto: EE. UU. se reúne con Ucrania mientras Rusia intensifica sus ataques masivos: así van las negociaciones

También fue sancionada una agencia de empleo que cofundó Quijano Becerra, y su esposa, quien ha estado involucrada en su gestión. Las últimas sanciones también apuntaron a otros grupos y sus gerentes.

Analistas advierten que el enfrentamiento entre ambos líderes podría acercar a Colombia a gobiernos como el de Nicolás Maduro y reconfigurar el mapa político regional.
Las sanciones incluyen el bloqueo de transacciones y movimientos económicos en Estados Unidos. | Foto: 123RF

Estas sanciones impiden esencialmente el ingreso a Estados Unidos, la congelación de activos bajo jurisdicción en ese país y la prohibición de apoyo financiero o material.

“La guerra civil en Sudán corre el riesgo de desestabilizar la región y convertir a Sudán en un refugio seguro para quienes amenazan a Estados Unidos”, dijo el Tesoro estadounidense.

En enero, el Departamento de Estado dijo que miembros de las FAR habían cometido un genocidio.

Con información de AFP.

Estados UnidosColombia

