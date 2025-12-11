El reconocido congresista republicano, Carlos Giménez, estalló contra el presidente Gustavo Petro y confirmó la amenaza del presidente de Estados Unidos asegurando que “podría ser el próximo”, refiriéndose a los rumores de un ataque en tierra al régimen de Maduro.

“Gustavo Petro, todo el mundo sabe que esto no lo escribió usted. Sus publicaciones son las de un drogadicto alcoholizado que escribe sandeces en la madrugada. El Presidente Trump lo dijo muy claro: Primero va por su socio Maduro y usted podría ser el próximo”, dijo en su mensaje de X.

La reacción de Carlos Giménez, tuvo que ver con la respuesta del mandatario colombiano a la advertencia de Trump realizada en la Casa Blanca.

“Trump es un hombre muy desinformado de Colombia. Es una lástima, porque deshecha el país que más sabe de tráfico de Cocaína”, dijo Petro en su mensaje al mandatario estadounidense.

“Esa desinformación terrible hacia el presidente de los EEUU, lo lleva a frases y acciones que no se pueden hacer sobre un presidente elegido democráticamente por la mayoria de la sociedad colombiana. Así se irrespeta es a Colombia”, aseveró el jefe de Estado respondiendo al ultimátum de su homologo estadounidense.

El presidente Gustavo Petro “va a meterse en grandes problemas si no se pone alerta”, declaró el mandatario estadounidense Donald Trump sobre su homólogo colombiano, quien critica la política de Washington en América Latina.

“Mejor que se ponga alerta, o será el siguiente. Espero que esté escuchando”, dijo Trump ante preguntas de la prensa.

Interrogado sobre si estaría dispuesto a llamarlo, como ya ha hecho con el dictador Nicolás Maduro, Trump respondió: “No he pensado mucho en ello”.

“Colombia está produciendo un montón de drogas. Tienen fábricas donde producen la cocaína”, recordó el presidente republicano.

Liderando una ofensiva militar directa y sin precedentes en el Caribe y el Pacífico contra los cárteles de la droga, Trump ha afirmado varias veces desde el primer ataque contra una presunta narcolancha, en septiembre, que los ataques en tierra contra los “narcoterroristas” llegarán “muy pronto”.