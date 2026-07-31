‘Contratitis’ en la Policía Nacional a pocos días de que se acabe el Gobierno Petro llamó la atención: estos son los detalles

En la página de aspirantes de la Presidencia de la República, se registró un inusual movimiento de publicaciones de hojas de vida para la Policía Nacional, a pocos días de que se acabe el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

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Según pudo constatar SEMANA, se trata de más de 40 hojas de vida que se publicaron por medio de esa plataforma oficial del Gobierno nacional, trámite que se traduce en un paso previo a llegar a los cargos.

Hojas de vida página de aspirantes de la Presidencia. Foto: Hojas de vida página de aspirantes de la Presidencia.

La mayoría de los procesos serían para llegar a la dirección de Talento Humano de la Policía Nacional. En varios escenarios, el Gobierno entrante del presidente electo Abelardo De La Espriella ha elevado solicitudes para que no se comprometan contrataciones por parte de la actual administración, con el fin de evitar casos de corrupción.

Hojas de vida página de aspirantes de la Presidencia. Foto: Hojas de vida página de aspirantes de la Presidencia.

Cabe reseñar que SEMANA reveló detalles de un millonario contrato que firmó en su momento el hoy general William Rincón para asesorar al comisionado de paz Otty Patiño. Lo que se desconocía hasta el momento es que el general Rincón, mientras estuvo retirado de la institución, fue asesor del comisionado de paz Otty Patiño, según documentos conocidos por SEMANA.

Contrato del general William Rincón con la oficina de Otty Patiño, alto comisionado de paz. Foto: Suministrado a SEMANA.

En ese orden de ideas, y según lo expresa el contrato FP-072 del 2025, el general (r) Rincón tenía la misión de brindar, entre otras, análisis de seguridad urbana para la Consejería de Paz a la cabeza de Patiño, por $148 millones.

“Apoyar el diagnóstico, análisis y recomendaciones de seguridad urbana y desescalamiento de las violencias en los territorios seleccionados, de acuerdo a las indicaciones del consejero comisionado de paz y del supervisor del contrato”, se desprende dentro de uno de los puntos del contrato.

Sumado a ello, se debe recordar que el último cargo que ocupó el general Rincón en la institución fue el de inspector; sin embargo, su salida se dio en medio del lamentable caso de su hijo, quien fue asesinado en confusos hechos porque supuestamente estaba acosando a una menor de edad. Sin embargo, la investigación ha demostrado que todo haría parte de un entrampamiento del que fue víctima el hijo del general por parte de una red de extorsionistas.

Publican hojas de vida de “asesores” para la Supersalud de Daniel Quintero a pocos días de que se acabe el Gobierno Petro

Pero ese no ha sido el único movimiento en la página de aspirantes de la Presidencia de la República, ya que hace varios días, se conoció la publicación de varias hojas de vida para el cargo de “asesor” para la Superintendencia de Salud del exalcalde Medellín, Daniel Quintero.