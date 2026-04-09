“Las máquinas se pierden”: minDefensa había confirmado en SEMANA que avión Hércules no tenía seguro

SEMANA consultó al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, sobre si el avión Hércules, accidentado en el Putumayo y que dejó 69 uniformados muertos, estaba asegurado, ante lo que el alto funcionario indicó que las “máquinas se pierden”.

Así mismo, aseguró que, tras el accidente, se debía buscar la manera de reemplazar la aeronave militar porque la máquina se perdía. “Pues las máquinas se pierden, se destruyen”, respondió el ministro a SEMANA durante una reciente entrevista.

También señaló que se debía revisar cómo se recuperaba esa capacidad aérea. “Ese tipo de avión yo creo que ha estado casi en todas las operaciones de la Fuerza Pública, no solamente militares, sino también policiales. Cuando ocurre, por ejemplo, un disturbio, se requiere reforzar la seguridad con policía para un carnaval, unas fiestas de los colombianos, se emplea esta aeronave. Es una aeronave que, digamos, es necesaria para para el contexto que tenemos como nación y, frente a ello, pues ya tendremos que mirar cómo nosotros recuperamos más capacidades, y es una pérdida muy lamentable”, señaló el ministro de Defensa a SEMANA.

En el accidente del avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo), murieron 69 integrantes de la Fuerza Pública. Cinco de ellos llegaron a Cali. Foto: Tercera Brigada del Ejército Nacional

Es de recordar que un avión militar Hércules, despegando de la pista de Puerto Leguizamo Putumayo, se precipitó a tierra causando la peor tragedia para las Fuerzas Militares en su historia reciente.

El siniestro aéreo dejó como saldo la muerte de 61 integrantes del Ejército, la tripulación del avión y dos policías más fallecidos.

En el accidente del avión Hércules C-130 de la FAC ocurrido en Puerto Leguízamo (Putumayo), murieron 69 integrantes de la Fuerza Pública. Foto: Ejército Nacional

Desde el Ministerio de Defensa se indicó que la casa fabricante de los aviones había expresado su intención de colaborar en la investigación para determinar las causas reales del avión. Así mismo, el ministro de Defensa, había confirmado que otros tres aviones estaban en tierra por falta de repuestos, de los cuales dos fueron sacados de circulación luego del accidente.