Judiciales

Así fue la misa de homenaje a las 69 víctimas del siniestro aéreo en Putumayo

Con una eucaristía en el Cantón Norte se le envió un sentido mensaje a las familias de las víctimas mortales.

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Redacción Semana
27 de marzo de 2026, 10:52 a. m.
Este viernes se realizó la eucaristía en homenaje a las 69 víctimas del siniestro aéreo en Putumayo.
Este viernes se realizó la eucaristía en homenaje a las 69 víctimas del siniestro aéreo en Putumayo. Foto: Colprensa

Con la presencia del ministro de Defensa, general (r) Pedro Arnulfo Sánchez, y el comandante de la Fuerza Aérea, general Carlos Silva, entre otros mandos militares, se realizó este viernes 27 de marzo una misa en homenaje a las 69 víctimas mortales del avión Hércules, registrado el pasado 23 de marzo.

En medio de la eucaristía, se les envió un sentido mensaje de fortaleza a los familiares de las víctimas mortales del siniestro militar aéreo.

En la misa estuvieron presentes, también, algunos de los heridos en el accidente sucedido en el municipio de Puerto Leguízamo, en el Putumayo.

En las últimas horas, en diálogo exclusivo con SEMANA, descartó por completo que se tratara de un atentado terrorista contra la aeronave.

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De acuerdo con el jefe de la cartera de Defensa, el avión habría alcanzado a golpear contra un árbol antes de caer a tierra e incendiarse.

Homenaje a los soldados fallecidos en el accidente aéreo de un avión C-130 de la Fuerza Aérea en Putumayo.
Homenaje a los soldados fallecidos en el accidente aéreo de un avión C-130 de la Fuerza Aérea en Putumayo. Foto: Colprensa

“En temas de meteorología estaban las condiciones. Ahora, ¿por qué pasó y cómo pasó? Eso lo dirá la investigación. En los videos que hemos encontrado, observamos que el avión alcanza a golpear un árbol en la trayectoria de despegue y luego se va hacia tierra. ¿Por qué golpeó ese árbol? No lo sé. ¿Por qué cayó hacia allá? Tampoco lo sé. Hay unas cajas negras, una que tiene datos y otra que tiene voz (…) eso nos dirá”, aseveró el Ministro.

Mientras se adelanta la investigación y se llegan a las primeras conclusiones, el general en retiro hizo un enfático llamado para que se dejen a un lado las especulaciones.

“Pero comenzar a especular, no lo voy a hacer. Y le pido a todas las personas que no lo hagan, no especulen, no generen ahí protagonismo con el dolor y la incertidumbre de otros”, solicitó.

Por otra parte, sobre lo dicho por el presidente Gustavo Petro, quien llamó “chatarra” al avión accidentado en el Putumayo, el ministro Sánchez aseguró que al jefe de Estado lo que supuestamente le preocupaba era la seguridad de los integrantes de la Fuerza Pública.

“El presidente de la República es una de las personas más preocupadas por la seguridad, por la vida de toda la población; pero independientemente de esa posición que ha hecho, digamos, en términos políticos de la campaña, es claro que él tiene una profunda preocupación por lo que le pasa a un soldado o por lo que le pasa a un policía”, afirmó.

Este viernes se realizó una misa en homenaje a las 69 víctimas mortales de la Fuerza Pública del siniestro del avión Hércules, ocurrido en Putumayo.
Este viernes se realizó una misa en homenaje a las 69 víctimas mortales de la Fuerza Pública del siniestro del avión Hércules, ocurrido en Putumayo. Foto: Colprensa

No obstante, el ministro destacó que, si bien el avión accidentado tenía 43 años de servicio, contaba con plena aeronavegabilidad.

“Él conoció de primera mano que se trata de una aeronave que, si bien es cierto que tiene 43 años de servicio, estaba con plena aeronavegabilidad. Él se preocupa y esa fue una de las decisiones de él, por las cuales se compraron aviones Gripen que eran nuevos. Él ha sido enfático en comprar aeronaves nuevas, capacidades nuevas y que seamos autónomos en ello”, detalló.